En la quinta jornada de la fase de liga de la Europa League, el club inglés Bournemouth visitó al Celta en España y logró salir de una situación muy complicada para ganar por 2-1 . Tras quedarse con un jugador menos en el minuto 22, el club inglés marcó dos goles en la segunda parte para sumar tres puntos vitales.

Tarjeta roja y remontada en la segunda parte

Dominio local y expulsión: En el minuto 19 de partido, Iago Aspas aprovechó su oportunidad para adelantar a los vigueses. Tres minutos después ( 22' ), el defensa visitante Bafodé Diakité vio la tarjeta roja y tuvo que abandonar el campo, obligando al Bournemouth a jugar casi 70 minutos en inferioridad numérica.

Carácter en inferioridad numérica: A pesar de ello, el club inglés no se rindió. Al inicio de la segunda parte ( 47' ) Álvaro Rodríguez empató el encuentro, y en el minuto 78, Ryan marcó el gol que dio la victoria a los visitantes.

Ficha del partido

Estadísticas Detalles Fase de la competición Europa League, Jornada 5 Resultado del partido Celta 1-2 Bournemouth Goles Iago Aspas (19') — Álvaro Rodríguez (47'), Ryan (78') Expulsión Bafodé Diakité (22', Bournemouth)

¿Crees que esta victoria del Bournemouth, tras jugar 70 minutos con diez ante el Celta, es la más heroica de la quinta jornada?

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