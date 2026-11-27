En la 5ª jornada de la fase de liga de la Europa League, el club italiano Milan visitó al equipo griego Olympiacos y demostró una gran fuerza de voluntad. Tras ir perdiendo por dos goles, los pupilos de Ruben Amorim remontaron en la segunda parte anotando cuatro goles para ganar por 4-2 .

Del 0-2 al 4-2: los suplentes cambiaron el destino del partido

Un inicio fuerte de los locales: En el minuto 31, el portero de los « rossoneri » Mike Maignan anotó en propia puerta, y en el minuto 49, Jota Silva puso el 2-0 en el marcador.

La rápida respuesta del Milan: En el minuto 56, Hutchinson recortó distancias, y en el minuto 63, Cissé empató el encuentro. Tras entrar desde el banquillo en el descanso, Christian Pulisic puso a su equipo por delante en el minuto 71, mientras que en el tiempo añadido ( 90+5 ), Moreira sentenció el partido.

Situación en la tabla y acta del partido

Tras esta importante victoria, el Milan suma 6 puntos y asciende al puesto 21 de la clasificación. El Olympiacos, derrotado, se mantiene en la 7ª posición con 10 puntos .

Estadísticas Detalles Fase de la competición Europa League, 5ª jornada Resultado del partido Olympiacos 2-4 Milan Goles Maignan (31' p.p.), Jota Silva (49') — Hutchinson (56'), Cissé (63'), Pulisic (71'), Moreira (90+5') Posición en la tabla Milan — 21º puesto (6 puntos) / Olympiacos — 7º puesto (10 puntos)

Alineación del Olympiacos: Ortega, Smailovic, Pirola, Retsos (Toufakis, 82), Bruno, Pedersen (Saliakas, 67), Silva, Sa, Freuler, Gelson (Fortounis, 72), González (Yaremchuk, 67).

Alineación del Milan: Maignan, Diavara (Terracciano, 67), de Winter (Tomori, 53), Hila, Jashari, Moreira, Rabiot, Estupiñán (Musah, 46), Cissé (Comotto, 85), Hutchinson, Ramos (Pulisic, 46).

¿Crees que el Milan de Ruben Amorim, tras esta super remontada, podrá avanzar a los playoffs de la Europa League y luchar por el título?

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