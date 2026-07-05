El club escocés del Celtic ha anunciado oficialmente la continuación de su colaboración con el exmediocampista del Liverpool y el Arsenal, Alex Oxlade-Chamberlain. El experimentado futbolista inglés ha firmado un nuevo contrato con el club y defenderá los colores del equipo de Glasgow durante al menos una temporada más. Esta decisión refleja la gran confianza que la dirección del club y el cuerpo técnico depositan en la experiencia del jugador. Goal.com lo informa .

Según Goal.com, el futbolista de 30 años, que ha disputado 35 partidos con la selección de Inglaterra, atravesó un período difícil en Turquía antes de llegar al campeonato escocés. Tras la rescisión de su contrato con el Beşiktaş, el mediocampista permaneció sin club durante seis meses antes de unirse al Celtic a principios del año en curso, y en poco tiempo logró convertirse en una pieza importante del equipo.

Resultados destacados a corto plazo

El debut de Oxlade-Chamberlain en Celtic Park fue inolvidable. Marcó el gol de la victoria en los últimos minutos del partido contra el Livingston, ganándose el cariño de los aficionados. La temporada pasada, aunque solo disputó 12 encuentros, entró desde el banquillo en siete de ellos. A pesar de ello, su influencia en el campo y en el vestuario jugó un papel fundamental en el doblete logrado por el equipo.

El Celtic defendió su título de campeón en la última jornada de la temporada pasada al dejar atrás al Hearts, y también conquistó la Copa de Escocia. Al hablar de estos éxitos, el mediocampista expresó su satisfacción por quedarse en Glasgow: «Estoy muy contento de quedarme un año más en el Celtic. La temporada pasada fue fantástica y es un honor haber formado parte del equipo que ganó la liga y la copa.»

La confianza del entrenador y los planes de futuro

El entrenador principal del club, Martin O'Neill, fue uno de los principales impulsores de este acuerdo. Llegado inicialmente como entrenador interino y habiendo llevado al equipo al título de campeón, el técnico norirlandés comenzó recientemente a trabajar de forma permanente. Considera que la presencia en la plantilla de un jugador con experiencia de victoria en la Premier League, como Oxlade-Chamberlain, es de vital importancia para los objetivos de la nueva temporada.

Curiosamente, los rumores relacionados con la vida privada del futbolista también se han disipado. Su esposa, la famosa cantante Perrie Edwards, había manifestado anteriormente su intención de quedarse más tiempo en Glasgow. Teniendo en cuenta que el Celtic aún no ha realizado nuevas incorporaciones en el mercado de fichajes, la renovación del contrato de Alex constituye el primer paso importante de la campaña de fichajes veraniega del club.

El equipo está comenzando actualmente su preparación para la nueva temporada. Según el plan, el gigante escocés viajará a Irlanda el fin de semana y disputará su primer partido amistoso contra el Shelbourne el martes. Después, el club partirá hacia una concentración en Portugal, donde Oxlade-Chamberlain se incorporará plenamente a los entrenamientos con el once titular.