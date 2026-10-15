Benfica – Celtic: alineaciones y directo
El partido de la Europa League entre Benfica y Celtic comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Benfica: 1. Trubin A., 44. Araujo T., 8. Aursnes F. (capitán), 6. Ba A., 26. Dal S., 22. Duran J., 2. Lenglet C., 11. Lukebakio D., 36. Palhinha J., 25. Prestianni G., 10. Sudakov G.
Suplentes del Benfica: 72. Anisio, 18. Barreiro L., 3. Chirkati A., 30. Echeverri C., 34. El-Karouani S., 88. Freitas T., 33. Gabriel Indio, 16. Manu Silva, 14. Pavlidis V., 27. Rafa Silva, 21. Schjelderup A., 24. Soares S.
Entrenador del Benfica: Silva M.
Alineación inicial del Celtic: 1. Sinisalo V., 22. Baur M., 51. Donovan K., 11. Duran K., 9. Hoge K., 42. McGregor C. (capitán), 47. Murray D., 18. Sorensen O., 63. Tierney K., 17. Tunekti S., 6. Trusty A.
Suplentes del Celtic: 65. Cleary L., 49. Forrest J., 23. Hassan H., 26. Johnston A., 62. Kennedy L., 3. Lotomba J., 14. McCowan L., 8. Nygren B., 19. Osmand S., 21. Oxlade-Chamberlain A., 56. Ralston A., 5. Scales L.
Entrenador del Celtic: O'Neill M.
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