Benfica – Celtic: alineaciones y directo

·35·Deportes
Benfica – Celtic: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre Benfica y Celtic comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Benfica: 1. Trubin A., 44. Araujo T., 8. Aursnes F. (capitán), 6. Ba A., 26. Dal S., 22. Duran J., 2. Lenglet C., 11. Lukebakio D., 36. Palhinha J., 25. Prestianni G., 10. Sudakov G.

Suplentes del Benfica: 72. Anisio, 18. Barreiro L., 3. Chirkati A., 30. Echeverri C., 34. El-Karouani S., 88. Freitas T., 33. Gabriel Indio, 16. Manu Silva, 14. Pavlidis V., 27. Rafa Silva, 21. Schjelderup A., 24. Soares S.

Entrenador del Benfica: Silva M.

Alineación inicial del Celtic: 1. Sinisalo V., 22. Baur M., 51. Donovan K., 11. Duran K., 9. Hoge K., 42. McGregor C. (capitán), 47. Murray D., 18. Sorensen O., 63. Tierney K., 17. Tunekti S., 6. Trusty A.

Suplentes del Celtic: 65. Cleary L., 49. Forrest J., 23. Hassan H., 26. Johnston A., 62. Kennedy L., 3. Lotomba J., 14. McCowan L., 8. Nygren B., 19. Osmand S., 21. Oxlade-Chamberlain A., 56. Ralston A., 5. Scales L.

Entrenador del Celtic: O'Neill M.

En directo2-0 EN VIVO
232-0
Alexander Bah (Benfica) recibió un gran pase de Gianluca Prestianni dentro del área y controló el balón al primer toque. Disparó con precisión a la esquina inferior izquierda de la portería. El marcador es 2-0.
21
El Celtic parece estar encontrando su juego, están controlando el balón. Los grandes movimientos de los delanteros están dando a los defensores la oportunidad de iniciar el ataque.
19
Gianluca Prestianni (Benfica) encontró espacio para rematar dentro del área, pero su disparo se marchó por encima del larguero. El balón salió y habrá saque de puerta para el Celtic.
19
Gianluca Prestianni (Benfica) probó suerte y disparó desde dentro del área. Su disparo a puerta fue bloqueado por un defensa.
17
Dodi Lukebakio (Benfica) mete el balón en el área, pero fue directo a Viljami Sinisalo, que se hizo con él.
15
El Benfica mantiene el ritmo del partido bajo control con pases cortos y precisos.
13
Camilo Durán (Celtic) corrió hacia la portería, pero el defensa reculó a tiempo para arrebatarle el balón. El balón salió del campo y el portero del Benfica sacará de puerta.
11
Jhon Durán (Benfica) remató de cabeza desde la frontal del área tras un saque de esquina, pero el balón se marchó rozando el poste izquierdo. El balón salió fuera y el árbitro señaló saque de puerta para el Celtic.
10
El balón salió del campo, se concede un saque de esquina. El Benfica tendrá la oportunidad de crear peligro ante la portería rival.
9
El Celtic controla el centro del campo con un gran dominio y pases precisos.
7
Mika Biereth (Celtic) se quedó solo en la frontal del área y sacó un potente disparo hacia la esquina izquierda, pero Anatoliy Trubin realizó una parada providencial a dos manos para evitar el gol.
7
Kasper Høgh (Celtic) se deshace de varios defensas en el área y dispara raso al palo derecho, pero el portero realiza una parada providencial para evitar el tanto.
51-0
¡Gol! Jhon Duran (Benfica) lanzó el penalti raso por el centro de la portería y batió a Viljami Sinisalo
5
Jhon Durán (Benfica) asume la responsabilidad y ya coloca el balón.
4🎯
Dane Murray (Celtic) comete falta sobre el rival y Nikola Dabanovic pita. ¡La decisión del árbitro es muy clara. Penalti a favor del Benfica!
1
El saque de esquina lanzado por el Celtic es despejado por el portero del Benfica, Anatoliy Trubin.
1
Empezamos, el partido de hoy acaba de comenzar.
00:01
Saca de centro el Celtic.
00:00
El partido de hoy será dirigido por Nikola Dabanović.
00:00
Ya se conocen las alineaciones iniciales de ambos equipos, ahora podéis consultarlas.
00:00
Hola y bienvenidos a nuestra retransmisión en directo minuto a minuto del próximo encuentro. Intentaremos transmitirles todo lo que ocurra en el campo con la mayor precisión posible. Disfruten del partido.
BenficaCelticEuropa LeagueFútbolDirecto
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Sorteo decisivo en la Liga de Campeones: ya se conocen 7 emparejamientosSorteo decisivo en la Liga de Campeones: ya se conocen 7 emparejamientos3 agosto 22:27Alex Oxlade-Chamberlain renueva su contrato con el CelticAlex Oxlade-Chamberlain renueva su contrato con el Celtic5 julio 13:54Robbie Keane, principal candidato al banquillo del CelticRobbie Keane, principal candidato al banquillo del Celtic2 junio 03:15Estadounidenses en Europa: los problemas de Pulisic y el sueño de título de TrustyEstadounidenses en Europa: los problemas de Pulisic y el sueño de título de Trusty11 mayo 03:19¿Quiénes se enfrentarán en la renovada fase de la Europa League?¿Quiénes se enfrentarán en la renovada fase de la Europa League?28 agosto 18:36El sueño del Hearts se desvanece: el Celtic gana la liga escocesaEl sueño del Hearts se desvanece: el Celtic gana la liga escocesa16 mayo 19:21
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos