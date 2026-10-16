El Milan y el Bayer arrollan a sus rivales: concluye la jornada de la Europa League

·6·Deportes
El Milan y el Bayer arrollan a sus rivales: concluye la jornada de la Europa League

La 2ª jornada de la fase de liga de la Europa League concluyó con una serie de encuentros emocionantes y llenos de goles. El club italiano « Milan » logró una contundente victoria en Austria, mientras que el campeón alemán « Bayer » demostró su clase en Polonia para ascender al primer puesto de la tabla. En Francia, se vivió un auténtico espectáculo goleador entre el « Lyon » y el club inglés «Crystal Palace».

« Milan » marcó 4 goles sin respuesta en el campo del « Salzburgo »

Buscando escalar posiciones, el « Milan » realizó un partido impecable a domicilio contra el « Salzburgo », ganando 4-0:

  • El recital de Cissé: Cissé, protagonista del encuentro, vio puerta en los minutos 15, 32 y 49, logrando su primer hat-trick en la competición;

  • El broche de Ramos y la expulsión: Ramos, que entró desde el banquillo, sentenció el marcador en el minuto 72 (0-4). En el minuto 83, el defensa milanista Terracciano recibió tarjeta roja y abandonó el campo prematuramente.

« Salzburgo » — « Milan » 0:4

Goles: Cissé (15, 32, 49), Ramos (72).

  • « Milan »: Maignan, Tomori (Terracciano, 67), de Winter, Pavlovic, Hutchinson, Jashari, Rabiot (Modric, 61), Bartesaghi, Loftus-Cheek, Cissé (Pulisic, 60), Camarda (Ramos, 60).

    Expulsión: Terracciano (83).

El « Bayer » refuerza su liderato tras vencer al « Lech » en Polonia

El club alemán « Bayer » marcó 4 goles sin recibir ninguno ante el « Lech » a domicilio, situándose en la 1ª posición de la tabla de la Europa League por diferencia de goles:

  • Doblete de Schick: Patrik Schick transformó dos penaltis con frialdad en los minutos 29 y 41;

  • Goleada: Tillman en el minuto 32 y Maza en el 89 sumaron sus tantos para asegurar la victoria final.

« Lech » — « Bayer » 0:4

Goles: Schick (29 pen, 41 pen), Tillman (32), Maza (89).

  • « Bayer »: Flekken, Vázquez, Badé, Tapsoba, Gutiérrez (Medina, 62), García, Tella (Diaby, 62), Fernandes, Tillman, Maza, Terrier (Schick, 18).

Duelo intenso en Lyon: « Crystal Palace » derrotado

El club francés « Lyon » recibió en casa al representante de la Premier League inglesa, « Crystal Palace », y logró una sufrida victoria por 3-2:

  • Superioridad local: Gracias a los goles de Tolisso (8) y Nuamah (45+2), el « Lyon » se fue al descanso con una ventaja sólida;

  • Intensidad en la segunda parte: Pino (50) recortó distancias, pero Soule amplió la ventaja en el minuto 76. El gol de Daichi Kamada en el minuto 81 no fue suficiente para evitar la derrota de los londinenses.

« Lyon » — « Crystal Palace » 3:2

Goles: Tolisso (8), Nuamah (45+2), Soule (76) — Pino (50), Kamada (81).

Un gol en el 90+3 da los 3 puntos al « Sunderland »

El equipo portugués « Torreense » perdió en casa ante el « Sunderland » inglés por 1-2. Volney (37) abrió el marcador para los locales, pero Ahoka (67) empató en la segunda mitad. En el minuto 93, Sadiki dio una valiosa victoria al « Sunderland ».

« Torreense » — « Sunderland » 1:2

Goles: Volney (37) — Ahoka (67), Sadiki (90+3).

MilanBayerLyonCrystal PalaceEuropa League
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Lyon — Crystal Palace: alineaciones y directoLyon — Crystal Palace: alineaciones y directoAyer 20:33Resultados sorprendentes en la 5.ª jornada de la BundesligaResultados sorprendentes en la 5.ª jornada de la Bundesliga10 octubre 20:54Grandes clubes de Italia entran en la puja por AlaybegovicGrandes clubes de Italia entran en la puja por Alaybegovic28 abril 06:35Klopp confía en que Wirtz brille en el Mundial 2026Klopp confía en que Wirtz brille en el Mundial 202629 abril 15:20¿Quiénes se enfrentarán en la renovada fase de la Europa League?¿Quiénes se enfrentarán en la renovada fase de la Europa League?28 agosto 18:36Lech Poznań — Bayer Leverkusen: alineaciones y directoLech Poznań — Bayer Leverkusen: alineaciones y directoAyer 20:33
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
Un experto extranjero critica los pasos del «Gran Uzbeco» en el boxeo profesional
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos