En la Süper Lig turca, La carrera por el máximo goleador de la temporada 2026/27 se ha convertido en una verdadera batalla de estrellas. La llegada a Turquía de goleadores experimentados que brillaron en las principales ligas europeas ha elevado la competencia por la «Bota de Oro» a un nivel sin precedentes.

Tras la octava jornada, después de su brillante etapa en el «Liverpool», el jugador que ahora viste la camiseta del «Trabzonspor» Mohamed Salah se ha colocado como líder en solitario con 8 goles. Sin embargo, la competencia entre sus perseguidores se está intensificando.

La presión de Shomurodov y Muriqi: Orban en el punto de mira

Los últimos partidos han provocado cambios importantes en la tabla de goleadores:

La eficacia de Shomurodov y Muriqi: El capitán de la selección nacional de Uzbekistán, que rinde de forma constante en el «Başakşehir» Eldor Shomurodov y el goleador del «Fenerbahçe» Vedat Muriqi han vuelto a perforar la portería rival, elevando su cuenta goleadora a 7 cada uno;

Alcanzando al líder: Gracias a este resultado, han alcanzado al delantero del equipo «Amed», Gift Orban, quien los superaba por un puesto en la tabla.

La racha «seca» de octubre y el enfado en el banquillo

La presión de Shomurodov y Muriqi ha sido un duro golpe para la moral del talentoso delantero nigeriano Gift Orban:

Pérdida de eficacia: Orban, que marcó consecutivamente al inicio de la temporada, aún no ha anotado ningún gol en los partidos oficiales de octubre;

La furia contra la silla: Tras los fracasos, la irritabilidad y el nerviosismo del jugador aumentaron. En el partido contra el «Konyaspor», cuando el entrenador decidió sustituirlo, Orban no pudo contener sus emociones al abandonar el campo y expresó su frustración pateando una silla en el banquillo;

¿Cuál es la razón? La reacción brusca del delantero, ya conocido por su carácter difícil en el club italiano «Verona», no se debe al cambio del entrenador, sino al hecho de que no logra encontrar el camino al gol.

Süper Lig turca: Situación en la carrera por la Bota de Oro

La lista de goleadores del campeonato turco está llena de estrellas mundiales:

Puesto Jugador Club Número de goles 1 Mohamed Salah «Trabzonspor» 8 2-4 Eldor Shomurodov «Başakşehir» 7 2-4 Vedat Muriqi «Fenerbahçe» 7 2-4 Gift Orban «Amed» 7 5-6 Victor Osimhen «Galatasaray» 6 5-6 Dušan Vlahović «Beşiktaş» 6

Recordemos que la temporada pasada, Eldor Shomurodov, en la Süper Lig turca, con 22 goles anotados, ganó la «Bota de Oro» como máximo goleador indiscutible del campeonato. Este año, el delantero uzbeko sigue siendo uno de los grandes favoritos para defender su título.