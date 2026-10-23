Batalla feroz por la Bota de Oro en Turquía: Shomurodov y Muriqi alcanzan a Orban

·9·Deportes
Batalla feroz por la Bota de Oro en Turquía: Shomurodov y Muriqi alcanzan a Orban

En la Süper Lig turca, La carrera por el máximo goleador de la temporada 2026/27 se ha convertido en una verdadera batalla de estrellas. La llegada a Turquía de goleadores experimentados que brillaron en las principales ligas europeas ha elevado la competencia por la «Bota de Oro» a un nivel sin precedentes.

Tras la octava jornada, después de su brillante etapa en el «Liverpool», el jugador que ahora viste la camiseta del «Trabzonspor» Mohamed Salah se ha colocado como líder en solitario con 8 goles. Sin embargo, la competencia entre sus perseguidores se está intensificando.

La presión de Shomurodov y Muriqi: Orban en el punto de mira

Los últimos partidos han provocado cambios importantes en la tabla de goleadores:

  • La eficacia de Shomurodov y Muriqi: El capitán de la selección nacional de Uzbekistán, que rinde de forma constante en el «Başakşehir» Eldor Shomurodov y el goleador del «Fenerbahçe» Vedat Muriqi han vuelto a perforar la portería rival, elevando su cuenta goleadora a 7 cada uno;

  • Alcanzando al líder: Gracias a este resultado, han alcanzado al delantero del equipo «Amed», Gift Orban, quien los superaba por un puesto en la tabla.

La racha «seca» de octubre y el enfado en el banquillo

La presión de Shomurodov y Muriqi ha sido un duro golpe para la moral del talentoso delantero nigeriano Gift Orban:

  • Pérdida de eficacia: Orban, que marcó consecutivamente al inicio de la temporada, aún no ha anotado ningún gol en los partidos oficiales de octubre;

  • La furia contra la silla: Tras los fracasos, la irritabilidad y el nerviosismo del jugador aumentaron. En el partido contra el «Konyaspor», cuando el entrenador decidió sustituirlo, Orban no pudo contener sus emociones al abandonar el campo y expresó su frustración pateando una silla en el banquillo;

  • ¿Cuál es la razón? La reacción brusca del delantero, ya conocido por su carácter difícil en el club italiano «Verona», no se debe al cambio del entrenador, sino al hecho de que no logra encontrar el camino al gol.

Süper Lig turca: Situación en la carrera por la Bota de Oro

La lista de goleadores del campeonato turco está llena de estrellas mundiales:

Puesto

Jugador

Club

Número de goles

1

Mohamed Salah

«Trabzonspor»

8

2-4

Eldor Shomurodov

«Başakşehir»

7

2-4

Vedat Muriqi

«Fenerbahçe»

7

2-4

Gift Orban

«Amed»

7

5-6

Victor Osimhen

«Galatasaray»

6

5-6

Dušan Vlahović

«Beşiktaş»

6

Recordemos que la temporada pasada, Eldor Shomurodov, en la Süper Lig turca, con 22 goles anotados, ganó la «Bota de Oro» como máximo goleador indiscutible del campeonato. Este año, el delantero uzbeko sigue siendo uno de los grandes favoritos para defender su título.

Süper LigEldor ShomurodovMohamed SalahVedat MuriqiFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

«Choque en Turquía»: ¡El debutante de segunda división vence al Beşiktaş y se convierte en líder!«Choque en Turquía»: ¡El debutante de segunda división vence al Beşiktaş y se convierte en líder!21 septiembre 06:52John Barnes elogia el fichaje de Mohamed Salah por el TrabzonsporJohn Barnes elogia el fichaje de Mohamed Salah por el Trabzonspor11 agosto 18:38Muhammad Salah firma un contrato con el Trabzonspor turcoMuhammad Salah firma un contrato con el Trabzonspor turco6 agosto 18:39Jamie Carragher critica el fichaje de Mohamed Salah por el TrabzonsporJamie Carragher critica el fichaje de Mohamed Salah por el Trabzonspor6 agosto 13:50Trabzonspor intensifica sus esfuerzos para fichar a Eldor ShomurodovTrabzonspor intensifica sus esfuerzos para fichar a Eldor Shomurodov21 agosto 09:34¿Se incorporará Shomurodov al Trabzonspor? El presidente del Başakşehir se pronuncia¿Se incorporará Shomurodov al Trabzonspor? El presidente del Başakşehir se pronuncia7 agosto 11:38
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán