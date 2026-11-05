Andoni Iraola explica la derrota 2:3 en Estambul y los graves errores defensivos

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Andoni Iraola explica la derrota 2:3 en Estambul y los graves errores defensivos

El encuentro de la 4ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League en Estambul entre el Fenerbahçe y el Liverpool (3:2) fue un duro golpe para los 'Reds'. A pesar de haberse adelantado dos veces en el marcador, el club inglés terminó perdiendo, y su entrenador Andoni Iraola BBC criticó duramente los graves errores defensivos de su equipo en una entrevista exclusiva.

Según el técnico, cuando los 'Reds' controlaban el ritmo del partido y estaban cerca de la victoria, mostraron una debilidad inesperada ante las jugadas a balón parado del rival.

«Lo sabíamos, pero aun así encajamos»: El caos en las jugadas a balón parado

Iraola declaró abiertamente que los goles encajados durante el partido tuvieron un impacto extremadamente negativo en el estado mental del equipo:

  • El punto fuerte del rival: «Sabíamos perfectamente que el Fenerbahçe es uno de los equipos más peligrosos del continente en jugadas a balón parado y nos habíamos preparado para ello. Sin embargo, encajamos goles tras un tiro libre, un córner e incluso un simple saque de banda al final del partido. Estos goles nos hicieron mucho daño»;

  • Control perdido: «Nos adelantamos dos veces, controlamos el ritmo y creamos ocasiones. Sin embargo, cometimos errores en momentos en los que debíamos ser sólidos como rocas en defensa».

Análisis de errores: Barrera mal colocada y el dominio de Muriqi

El entrenador del Liverpool se centró especialmente en las carencias individuales en el primer y tercer gol encajado:

  • Error en la barrera: La barrera defensiva estaba mal colocada durante el tiro libre, lo que permitió al rival apuntar fácilmente a la portería;

  • Debilidad ante Muriqi: En el gol decisivo del minuto 79, el delantero del Fenerbahçe Vedat Muriqi superó en el juego aéreo a tres defensores del Liverpool. El técnico subrayó que tal irresponsabilidad es inexcusable y que el equipo debe mejorar mucho en esas situaciones.

«Había que ganar en este estadio»: Decepción con el resultado

Iraola en Estambul reconoció que es difícil jugar bajo presión, pero no ocultó su gran decepción por los 3 puntos perdidos:

  • «En este estadio reina una atmósfera muy difícil para cualquier rival. Dominamos gran parte del encuentro y creíamos que la victoria sería nuestra, pero no logramos concretarlo hasta el final», concluyó el técnico.

Tras esta derrota, el Liverpool se mantiene en la 5ª posición con 9 puntos y deberá trabajar seriamente en resolver sus problemas defensivos en las próximas jornadas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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