Thriller espectacular en Nápoles: 6 goles en el choque entre Napoli y Roma
En el marco de la 8ª jornada de la Serie A, se vivió un auténtico drama futbolístico y una lluvia de goles en Nápoles. El club local Napoli recibió al club de la capital, Roma y el encuentro, disputado con una intensidad feroz, terminó en un empate vibrante con marcador de 3:3. Scott McTominay anotó un doblete para los napolitanos, mientras que Leonardo Balerdi, quien entró desde el banquillo para los romanos, marcó dos goles en los minutos finales para salvar a los visitantes de la derrota.
Ataques incesantes y suspense hasta el final
El partido será recordado por el fútbol abierto y sin concesiones de ambos equipos:
Los primeros golpes del Napoli:
En el minuto 28, André-Frank Zambo Anguissa abrió el marcador (1:0). Al inicio de la segunda mitad, en el minuto 48, Scott McTominay amplió la ventaja (2:0); El despertar de la Roma:
Los romanos no se rindieron: en el minuto 69, Matías Soulé recortó distancias, y cinco minutos después, en el 74, el suplente Balerdi restableció la igualdad (2:2); Final dramático:
En el minuto 83, McTominay volvió a marcar para acercar al Napoli a la victoria (3:2), pero en el 89, Balerdi anotó su segundo gol, sentenciando el marcador final (3:3). Situación en la tabla
Tras este empate lleno de acción, la situación en la clasificación cambió de la siguiente manera:
La posición de la Roma:
Con 18 puntos, los romanos mantienen el 3er puesto en la liga; La situación del Napoli:
Con 12 puntos, el club de Nápoles se encuentra en la 7ª posición de la tabla. Ficha del partido:
Serie A italiana. 8ª jornada
Napoli — Roma 3:3
Goles:
Anguissa 28, McTominay 48, 83 — Soulé 69, Balerdi 74, 89. Napoli:
Meret, Di Lorenzo, Badiashile (Beukema, 52), Marin, Olivera, McTominay, De Bruyne, Anguissa, Højlund, Lang (Vergara, 80), Politano. Roma:
Gollini, Mancini (Gilardi, 84), Ndicka, Hermoso (Castro, 58), De Roon, Pisilli (Balerdi, 61), França, Rensch (Molina, 58), Cristante, Malen (Mora, 84), Soulé. Gollini, Manchini (Jilardi, 84), Ndika, Ermoso (Kastro, 58), De Ron, Pizilli (Balerdi, 61), Fransa, Rensh (Molina, 58), Kristante, Malen (Mora, 84), Soule.
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