En el marco de la 8ª jornada de la Serie A, se vivió un auténtico drama futbolístico y una lluvia de goles en Nápoles. El club local Napoli recibió al club de la capital, Roma y el encuentro, disputado con una intensidad feroz, terminó en un empate vibrante con marcador de 3:3. Scott McTominay anotó un doblete para los napolitanos, mientras que Leonardo Balerdi, quien entró desde el banquillo para los romanos, marcó dos goles en los minutos finales para salvar a los visitantes de la derrota.

Ataques incesantes y suspense hasta el final

El partido será recordado por el fútbol abierto y sin concesiones de ambos equipos:

Los primeros golpes del Napoli:

En el minuto 28, André-Frank Zambo Anguissa abrió el marcador (1:0). Al inicio de la segunda mitad, en el minuto 48, Scott McTominay amplió la ventaja (2:0); El despertar de la Roma:

Los romanos no se rindieron: en el minuto 69, Matías Soulé recortó distancias, y cinco minutos después, en el 74, el suplente Balerdi restableció la igualdad (2:2); Final dramático:

En el minuto 83, McTominay volvió a marcar para acercar al Napoli a la victoria (3:2), pero en el 89, Balerdi anotó su segundo gol, sentenciando el marcador final (3:3). Situación en la tabla

Tras este empate lleno de acción, la situación en la clasificación cambió de la siguiente manera:

La posición de la Roma:

Con 18 puntos, los romanos mantienen el 3er puesto en la liga; La situación del Napoli:

Con 12 puntos, el club de Nápoles se encuentra en la 7ª posición de la tabla. Ficha del partido:

Serie A italiana. 8ª jornada

Napoli — Roma 3:3

Goles: