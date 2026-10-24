Thriller espectacular en Nápoles: 6 goles en el choque entre Napoli y Roma

·68·Deportes
Thriller espectacular en Nápoles: 6 goles en el choque entre Napoli y Roma

En el marco de la 8ª jornada de la Serie A, se vivió un auténtico drama futbolístico y una lluvia de goles en Nápoles. El club local Napoli recibió al club de la capital, Roma y el encuentro, disputado con una intensidad feroz, terminó en un empate vibrante con marcador de 3:3. Scott McTominay anotó un doblete para los napolitanos, mientras que Leonardo Balerdi, quien entró desde el banquillo para los romanos, marcó dos goles en los minutos finales para salvar a los visitantes de la derrota.

Ataques incesantes y suspense hasta el final

El partido será recordado por el fútbol abierto y sin concesiones de ambos equipos:

Los primeros golpes del Napoli:

  • En el minuto 28, André-Frank Zambo Anguissa abrió el marcador (1:0). Al inicio de la segunda mitad, en el minuto 48, Scott McTominay amplió la ventaja (2:0); El despertar de la Roma:

  • Los romanos no se rindieron: en el minuto 69, Matías Soulé recortó distancias, y cinco minutos después, en el 74, el suplente Balerdi restableció la igualdad (2:2); Final dramático:

  • En el minuto 83, McTominay volvió a marcar para acercar al Napoli a la victoria (3:2), pero en el 89, Balerdi anotó su segundo gol, sentenciando el marcador final (3:3). Situación en la tabla

Tras este empate lleno de acción, la situación en la clasificación cambió de la siguiente manera:

La posición de la Roma:

  • Con 18 puntos, los romanos mantienen el 3er puesto en la liga; La situación del Napoli:

  • Con 12 puntos, el club de Nápoles se encuentra en la 7ª posición de la tabla. Ficha del partido:

Serie A italiana. 8ª jornada

Napoli — Roma 3:3

Goles:

  • Anguissa 28, McTominay 48, 83 — Soulé 69, Balerdi 74, 89. Napoli:

  • Meret, Di Lorenzo, Badiashile (Beukema, 52), Marin, Olivera, McTominay, De Bruyne, Anguissa, Højlund, Lang (Vergara, 80), Politano. Roma:

  • Gollini, Mancini (Gilardi, 84), Ndicka, Hermoso (Castro, 58), De Roon, Pisilli (Balerdi, 61), França, Rensch (Molina, 58), Cristante, Malen (Mora, 84), Soulé. Gollini, Manchini (Jilardi, 84), Ndika, Ermoso (Kastro, 58), De Ron, Pizilli (Balerdi, 61), Fransa, Rensh (Molina, 58), Kristante, Malen (Mora, 84), Soule.

Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Arteta advierte sobre el ambiente hostil del Napoli y revela su fórmula para ganarArteta advierte sobre el ambiente hostil del Napoli y revela su fórmula para ganar9 septiembre 14:55Anunciadas las alineaciones titulares para el Liverpool – Atlético y Napoli – ArsenalAnunciadas las alineaciones titulares para el Liverpool – Atlético y Napoli – Arsenal9 septiembre 23:25Noche sensacional en la Champions: PSG, Arsenal y Liverpool gananNoche sensacional en la Champions: PSG, Arsenal y Liverpool ganan10 septiembre 06:34El Napoli se despide de Conte con una victoriaEl Napoli se despide de Conte con una victoria25 mayo 00:19Conflicto entre Kevin De Bruyne y Antonio Conte: el director del Napoli aclara la situaciónConflicto entre Kevin De Bruyne y Antonio Conte: el director del Napoli aclara la situación24 julio 01:58Napoli quiere fichar a Gabriel JesusNapoli quiere fichar a Gabriel Jesus7 agosto 16:33
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán