Un nombre sorpresa en los planes del Real: la iniciativa viene de Mourinho

El centrocampista del Nápoles, Scott McTominay, podría continuar su carrera en el Real Madrid.

Según el insider Nicolò Schira, el interés por el jugador escocés surgió por iniciativa personal del entrenador del Real, José Mourinho.

Mourinho quiere reencontrarse con su antiguo pupilo

El técnico portugués ya trabajó anteriormente con McTominay en el Manchester United.

Por ello, Mourinho conoce bien sus capacidades, su carácter y su utilidad en el campo. Según la fuente, él mismo propuso la idea de llevar al centrocampista a Madrid.

McTominay ha brillado en el Nápoles

Scott McTominay llegó al Nápoles en 2024 procedente del Manchester United por 30 millones de euros.

Se convirtió rápidamente en uno de los jugadores clave de los napolitanos. En la temporada 2025/26, el centrocampista disputó 44 partidos en todas las competiciones.

En estos encuentros, McTominay:

marcó 14 goles;

dio 4 asistencias.

Contrato vigente hasta 2028

El contrato actual de McTominay con el Nápoles está estipulado hasta el 30 de junio de 2028.

Esto significa que las negociaciones no serán fáciles para el Real. Es poco probable que el club napolitano deje salir al jugador a bajo precio.

Valor de mercado de unos 40 millones de euros

El portal Transfermarkt estima el valor de mercado del centrocampista escocés en unos 40 millones de euros.

Sin embargo, teniendo en cuenta su rendimiento la temporada pasada y la duración de su contrato, el Nápoles podría exigir una cifra superior por el traspaso.

Un posible nuevo rol en Madrid

McTominay destaca como centrocampista clásico por su despliegue físico, su capacidad para llegar al área y su olfato goleador.

Mourinho sabe perfectamente cómo sacar el máximo provecho de este tipo de jugadores. La gran duda ahora es si el Real convertirá este interés en una oferta formal o si McTominay seguirá en Nápoles.