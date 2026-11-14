La selección argentina, sin Messi, cae derrotada en casa ante Uruguay

La selección argentina, campeona del mundo, se enfrentó a su histórico rival, Uruguay, en un partido amistoso disputado en casa. En el famoso estadio de Buenos Aires, «Alberto José Armando» , el intenso encuentro terminó con la victoria de los visitantes — 1:2.

Lucha intensa y goles en la segunda parte

La primera mitad fue muy disputada y terminó sin goles. Sin embargo, al inicio del segundo tiempo, la situación cambió drásticamente:

Minuto 48: El defensa Leonardo Balerdi anotó en propia puerta, permitiendo que los uruguayos abrieran el marcador (0:1).

Minuto 54: Solo seis minutos después, Maximiliano Araújo amplió la ventaja para Uruguay (0:2).

Minuto 73: Julián Álvarez descontó con un remate preciso, dando esperanzas a la «Albiceleste» (1:2).

Sin embargo, los esfuerzos de los argentinos por empatar fueron insuficientes. Lionel Messi vio cómo Argentina perdía en su primer partido tras su salida de la selección nacional.

Detalles del partido Estadísticas e información Marcador Argentina — Uruguay — 1:2 Goles Balerdi 48' (p.p.), Araújo 54' — Álvarez 73' Estadio «Alberto José Armando», Buenos Aires Entrenadores y alineaciones Se probaron alineaciones con caras nuevas y jóvenes

Alineaciones iniciales

En este duelo, ambos entrenadores rotaron sus plantillas, dando oportunidad a jugadores jóvenes y nuevas promesas.

Por Argentina: Rulli, Medina (Vega, 83), Montiel (Giai, 83), Lisandro Martínez, Balerdi, Palacios (Soulé, 46), Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Almada (Prestianni, 60), Nico Paz, Julián Álvarez.

Por Uruguay: Fermarin, Olivera, Ronald Araújo, Varela, Piquerez (Cáceres, 58), Canobbio (Valverde, 58), Torreira (Viñas, 76), Bentancur, Maximiliano Araújo (Pellistri, 85), De Arrascaeta (Bernal, 76), Núñez (Aguirre, 85).

Próximos desafíos

Tras la derrota, ambos equipos continúan con sus planes. El 18 de noviembre , Argentina se enfrentará a Costa Rica en otro amistoso. Ese mismo día, Uruguay jugará contra la selección de República Dominicana.

¿En tu opinión, Lionel Messi, cuánto está afectando realmente la salida de Messi al juego y los resultados de Argentina? ¡Deja tu opinión en los comentarios!