Wayne Rooney insta al Manchester United a recuperar a Scott McTominay

La leyenda del Manchester United, Wayne Rooney, ha instado a su antiguo club a realizar un movimiento sensacional para recuperar al centrocampista del Napoli, Scott McTominay. El icónico delantero calificó de desconcertante la decisión de vender al jugador de 29 años a la Serie A por 26 millones de libras. Rooney cree que el escocés era una figura vital para el equipo por sus goles y su ética de trabajo. Así lo informa Goal.com .

La decisión de vender al canterano se considera un error de la directiva del club, especialmente después de que se convirtiera en campeón del Scudetto en su temporada de debut en Italia y mejorara significativamente su nivel de juego. McTominay ha llevado su juego a un nuevo nivel desde que dejó Old Trafford, demostrando cualidades de liderazgo tanto a nivel de club como internacional.

Wayne Rooney criticó la estrategia deportiva del Manchester United en su programa personal. "No podía creer que el Manchester United lo dejara ir, porque es un jugador que trabaja incansablemente. En ese momento, era uno de esos jugadores que querías en el campo cada semana porque podía tener un gran impacto cuando otros no estaban dando el máximo. Jugaba en un rol más ofensivo y marcaba goles importantes. Me encantaría verlo regresar al Manchester United ahora", dijo Rooney.

Actualmente, la directiva del Manchester United está trabajando en el rejuvenecimiento de la plantilla y ha cerrado el fichaje del centrocampista del Atalanta, Ederson. Aunque la lista del club incluye jóvenes talentos como Matheus Fernandes, Alex Scott y Adam Wharton, el nombre de McTominay aún no figura entre los candidatos oficiales. No obstante, los aficionados y expertos creen que el regreso del experimentado centrocampista elevaría el espíritu del equipo.

En este momento, Scott McTominay se está preparando para la Copa del Mundo con la selección nacional de Escocia. Los escoceses han regresado a un torneo importante después de una pausa de 28 años, y se espera que McTominay sea el líder clave en el primer partido contra Haití. Tras su participación en este torneo, su futuro volverá a estar en el centro de atención durante el mercado de fichajes de verano.