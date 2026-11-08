Duelo intenso en Nápoles: ¡se corta la racha de 6 victorias de la Lazio!

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Duelo intenso en Nápoles: ¡se corta la racha de 6 victorias de la Lazio!

En el partido estelar de la 11.ª jornada de la Serie A, el líder de la tabla, la Lazio de Roma, visitó al Napoli en Nápoles. El encuentro, intenso y disputado, terminó con un empate 1-1.

Este resultado pone fin a la increíble racha de seis victorias consecutivas de la Lazio en el campeonato. A pesar de ello, los romanos mantienen el liderato. El Napoli, que había perdido puntos en las dos jornadas anteriores, logra un punto valioso para frenar su crisis.

Un gol en cada tiempo: autogol rápido y la calidad de Frattesi

El encuentro comenzó con una presión activa de los visitantes:

  • Apertura del marcador por Frattesi en el minuto 28: Davide Frattesi culminó un peligroso ataque de los romanos con un disparo preciso, adelantando a la Lazio — 0:1;

  • Un autogol inesperado en el minuto 48: Nada más empezar la segunda parte, los napolitanos se volcaron al ataque. En el minuto 48, el defensa visitante Alfonso Pedraza marcó en propia puerta, restableciendo el equilibrio — 1:1;

  • Lluvia de tarjetas amarillas: El árbitro mostró un total de 9 amonestaciones durante el partido, incluyendo a figuras del Napoli como Vergara y De Bruyne.

Ficha del partido y alineaciones

  • Serie A. 11.ª jornada

    Napoli — Lazio 1:1

    Goles: Pedraza (48, p.p.) — Frattesi (28).

    Amonestaciones: Lang (44), Gilmour (65), Vergara (66, 74), De Bruyne (83) — Sutalo (33), Tavares (46), Floriani (61), Frattesi (78).

  • Napoli: Milinković-Savić, Rrahmani, Marin, Beukema, McTominay, Olivera, Gilmour (Anguissa, 69), Vergara (Lucca, 74), De Bruyne (Jovane, 83), Lang, Højlund (Politano, 74).

  • Lazio: Mandas, Sutalo (Leite, 33), Floriani (Lazzari, 61), Tavares (Pedraza, 46), Provestgaard, Belahyane, Taylor, Frattesi (Cancellieri, 78), Isaksen, Noslin, Pinamonti (Dele-Bashiru, 61).

Situación en la tabla

El empate combativo en Nápoles aviva la intriga en la parte alta de la clasificación:

  • La Lazio, líder: Aunque su racha de seis victorias se ha detenido, las «Águilas» mantienen la cima de la tabla;

  • Un punto importante para el Napoli: Tras dos derrotas consecutivas, el Napoli empata ante un rival difícil, sumando un punto mentalmente clave para seguir en la lucha de los mejores.

LazioNapoliDavide FrattesiAlfonso PedrazaKevin De Bruyne
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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