El terremoto más fuerte en 40 años en Italia causa pánico

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El terremoto más fuerte en 40 años en Italia causa pánico

El 31 de julio se produjo un fuerte terremoto de magnitud 4,7 en la ciudad de Nápoles y sus alrededores, situados en el sur de Italia. Como resultado del desastre natural, al menos 21 personas sufrieron heridas de diversa gravedad, y se informa que el estado de dos de ellas es crítico.

Según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, el temblor se sintió con mucha fuerza en toda la ciudad de Nápoles y especialmente en la zona del epicentro de los Campos Flégreos. El sismo se registró a las 19:46, hora local.

Los expertos señalan que este es el terremoto más fuerte observado en la región de Pozzuoli en los últimos cuarenta años. Es la primera vez que se registra un temblor tan fuerte desde que se reanudó la actividad bradísmica relacionada con el lento levantamiento y hundimiento de la corteza terrestre en esta zona.

Pocas horas después, alrededor de las 22:00 hora local, se produjo una réplica de magnitud 3,8, lo que aumentó aún más la preocupación entre la población.

Como consecuencia del terremoto, varios edificios residenciales sufrieron daños. Asimismo, el colapso parcial de una torre de transmisión eléctrica de alta tensión provocó cortes en el suministro eléctrico en los distritos de Fuorigrota y Bagnoli. Como medida de seguridad, el tráfico ferroviario también fue suspendido temporalmente.

Además, una parte de la ladera montañosa se desprendió cerca del volcán Solfatara. Debido a la aparición de grandes grietas en las carreteras que conducen al puerto de Pozzuoli, las actividades portuarias fueron suspendidas temporalmente.

Actualmente, las autoridades locales han establecido puntos de ayuda de emergencia. Se está distribuyendo agua potable y artículos de primera necesidad a los afectados y residentes evacuados de las zonas de peligro. Por su parte, los expertos continúan monitoreando constantemente la actividad sísmica en la región.

ИталияНеапольПоццуолиФлегрей майдонлари
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Kamola Shuhratova
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