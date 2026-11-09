La selección de Uzbekistán Sub-17 evita la derrota ante Ecuador en el minuto 90+2

En plena preparación para la Copa del Mundo, la selección de Uzbekistán Sub-17 se enfrentó a un potente representante sudamericano, Ecuador Sub-17, en un partido amistoso internacional.

En un encuentro intenso y disputado, se registró un empate 1-1.

El clímax del juego: heroísmo en los últimos minutos

Durante el partido, los cuerpos técnicos se centraron en pruebas tácticas y en evaluar la condición física de los jugadores:

La superioridad de Ecuador: La primera parte terminó sin goles. En el minuto 61 de la segunda mitad, los ecuatorianos aprovecharon un error defensivo para adelantarse en el marcador.

El gol del minuto 90+2: Los jóvenes uzbekos lucharon hasta el final, aumentando la presión. Como resultado, en el minuto 90+2 añadido por el árbitro, el suplente Habibulloh Tohirov marcó el gol que salvó a su equipo de la derrota.

Protocolo del amistoso internacional

Indicador / Periodo Detalles Estatus del partido Amistoso internacional (preparación para el Mundial) Rivales Uzbekistán Sub-17 — Ecuador Sub-17 Resultado final 1:1 Goles Ecuador (minuto 61) — Habibulloh Tohirov (minuto 90+2) Indicador de carácter Derrota evitada al final del partido

Alineación de Uzbekistán Sub-17

El cuerpo técnico probó una plantilla ampliada durante el partido, realizando varias rotaciones:

Alineación inicial: Mehroj Sirojiddinov, Muhammad Hakimov, Mirjamol Anvarov, Abubakir Rahimov, Adis Abdunabiyev, Islom Ravshanov, Amirxon Erkinov, Muhammad Mamatov, Suhrob Sadirjonov, Ahrorbek Ravshanbekov, Asilbek Aliyev;

Jugadores que entraron en la segunda parte: Muhammadaziz Ro‘ziboyev, Nurmuhammad O‘ktamov, Jahongir O‘ktamboyev, Mirkomil Murodov, Muhammadodilxon Orifxonov, Habibulloh Tohirov, Laziz Abduraimov.

Este partido contra Ecuador, un representante rápido y fuerte del fútbol latinoamericano, brindó a nuestros jóvenes una gran experiencia internacional antes del Mundial.