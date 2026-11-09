La selección de Uzbekistán Sub-17 evita la derrota ante Ecuador en el minuto 90+2

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La selección de Uzbekistán Sub-17 evita la derrota ante Ecuador en el minuto 90+2

En plena preparación para la Copa del Mundo, la selección de Uzbekistán Sub-17 se enfrentó a un potente representante sudamericano, Ecuador Sub-17, en un partido amistoso internacional.

En un encuentro intenso y disputado, se registró un empate 1-1.

El clímax del juego: heroísmo en los últimos minutos

Durante el partido, los cuerpos técnicos se centraron en pruebas tácticas y en evaluar la condición física de los jugadores:

  • La superioridad de Ecuador: La primera parte terminó sin goles. En el minuto 61 de la segunda mitad, los ecuatorianos aprovecharon un error defensivo para adelantarse en el marcador.

  • El gol del minuto 90+2: Los jóvenes uzbekos lucharon hasta el final, aumentando la presión. Como resultado, en el minuto 90+2 añadido por el árbitro, el suplente Habibulloh Tohirov marcó el gol que salvó a su equipo de la derrota.

Protocolo del amistoso internacional

Indicador / Periodo

Detalles

Estatus del partido

Amistoso internacional (preparación para el Mundial)

Rivales

Uzbekistán Sub-17 — Ecuador Sub-17

Resultado final

1:1

Goles

Ecuador (minuto 61) — Habibulloh Tohirov (minuto 90+2)

Indicador de carácter

Derrota evitada al final del partido

Alineación de Uzbekistán Sub-17

El cuerpo técnico probó una plantilla ampliada durante el partido, realizando varias rotaciones:

  • Alineación inicial: Mehroj Sirojiddinov, Muhammad Hakimov, Mirjamol Anvarov, Abubakir Rahimov, Adis Abdunabiyev, Islom Ravshanov, Amirxon Erkinov, Muhammad Mamatov, Suhrob Sadirjonov, Ahrorbek Ravshanbekov, Asilbek Aliyev;

  • Jugadores que entraron en la segunda parte: Muhammadaziz Ro‘ziboyev, Nurmuhammad O‘ktamov, Jahongir O‘ktamboyev, Mirkomil Murodov, Muhammadodilxon Orifxonov, Habibulloh Tohirov, Laziz Abduraimov.

Este partido contra Ecuador, un representante rápido y fuerte del fútbol latinoamericano, brindó a nuestros jóvenes una gran experiencia internacional antes del Mundial.

Uzbekistán Sub-17Ecuador Sub-17Habibulloh TohirovCopa del Mundo Sub-17Fútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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