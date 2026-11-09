¿La fortuna de Trump aumentó 3 mil millones de dólares? Su respuesta hace estallar las redes

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¿La fortuna de Trump aumentó 3 mil millones de dólares? Su respuesta hace estallar las redes

El presidente estadounidense Donald Trump se ha convertido nuevamente en el tema más debatido de los medios mundiales tras un tenso e irónico diálogo con un periodista durante una conferencia de prensa.

Durante la charla, el reportero, basándose en la última investigación de la prestigiosa revista Forbes señaló que el patrimonio neto del político se disparó desde su regreso a la presidencia. Sin embargo, la reacción poco convencional y el consejo del jefe de Estado provocaron una fuerte resonancia en las redes sociales.

Un debate de 30 segundos en la Casa Blanca: «Todos se enriquecieron»

El diálogo entre el periodista y el presidente fue el siguiente:

  • Pregunta del periodista: «Un artículo de la revista Forbes dice que su patrimonio neto ha aumentado en 3 mil millones de dólares desde que volvió al cargo»;

  • Breve reacción de Trump: «En mi mandato, eso le pasó a todos (la riqueza de todos aumentó)»;

  • Objeción del periodista: «Mi patrimonio neto no ha aumentado en 3 mil millones de dólares»;

  • El golpe final del presidente: «Usted también debería haber tenido acciones».

El informe de Forbes y las causas reales del crecimiento financiero

Los analistas de Forbes atribuyen el aumento repentino del capital de Trump a varios activos estratégicos y a la coyuntura del mercado:

Factor / Sector de activos

Mecanismo de crecimiento

Resultado e impacto

Bolsa y mercado de valores

Aumento del valor de las acciones de sus empresas y activos afiliados

Expansión del capital neto en miles de millones de dólares

Medios y activos digitales

Capitalización de la plataforma Truth Social y otros proyectos digitales

Creciente interés de los participantes del mercado e inversores

Bienes raíces y valor de marca

Aumento del precio de las propiedades de lujo bajo la marca Trump

Fortalecimiento de la cartera global de activos

Reacción del público y analistas

La respuesta de Trump al periodista se interpreta de dos maneras en los círculos políticos y financieros de EE. UU.:

  • Cultura de inversión y prosperidad del mercado: Sus partidarios y expertos del mercado consideran sus palabras como una verdad pragmática que refleja el fuerte crecimiento de Wall Street y los altos beneficios de los inversores;

  • Crítica a la estratificación social: La oposición y los críticos ven esto como una señal de desconexión con los problemas económicos diarios de los estadounidenses comunes, la inflación y quienes no poseen acciones.

De esta manera, la respuesta irónica de Donald Trump sobre el mercado bursátil ha reavivado los debates globales sobre la política económica y la distribución de la riqueza.

Donald TrumpForbesTruth SocialEconomía de EE. UU.Política
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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