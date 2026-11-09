El defensa de 19 años del FC Barcelona, Pau Cubarsí, gana el Golden Boy

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El defensa de 19 años del FC Barcelona, Pau Cubarsí, gana el Golden Boy

Considerado uno de los premios individuales más prestigiosos del fútbol europeo, Golden Boy ha anunciado oficialmente a su nuevo ganador. Este reconocimiento ha sido otorgado al defensa central del club catalán FC Barcelona y de la selección nacional de España, Pau Cubarsí quien ha sido galardonado.

Los organizadores del premio confirmaron oficialmente a través de sus redes sociales que la candidatura de Cubarsí obtuvo la mayor cantidad de votos como el jugador más talentoso del continente menor de 21 años.

La tradición del FC Barcelona y los ganadores anteriores

La victoria de Cubarsí demuestra que los graduados de la famosa academia «La Masia» del club catalán vuelven a ser inigualables en el continente:

  • El triunfo de hace dos años: Hace dos años, este premio fue ganado por su compañero de equipo, otra estrella del Lamine Yamal FC Barcelona;

  • Resultado del año pasado: El año pasado, el trofeo Golden Boy fue otorgado al extremo del club francés Désiré Douéy esta vez, el trofeo regresa a Barcelona;

  • Un logro raro para un defensa: Es extremadamente raro que un defensa central gane este premio, que tradicionalmente se entrega a delanteros o centrocampistas.

Estadísticas de la temporada actual y triunfo en la Copa del Mundo

El joven defensa muestra una gran consistencia y un juego maduro, tanto en el club como en la selección nacional:

Competición / Nivel

Número de partidos

Resultados / Estadísticas

Importancia

La Liga (temporada actual)

9 partidos

2 asistencias

Fiabilidad defensiva y capacidad de salida

UEFA Champions League

4 partidos

Titular indiscutible

Control estable en la élite europea

Selección nacional de España

Titular

Campeón del mundo (2026)

Medalla de oro ganada en el Mundial

Un nuevo hito tras el título mundial

Para Pau Cubarsí, este premio no es el único éxito importante de su carrera. También alcanzó la cima del fútbol mundial al ganar la Copa del Mundo 2026 con la selección española. Su título mundial y sus actuaciones sólidas con el FC Barcelona aseguraron su supremacía indiscutible en la carrera por el Golden Boy.

Pau CubarsíGolden BoyFC BarcelonaLa MasiaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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