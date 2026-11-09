La esgrimista uzbeka Sanam Nazarova gana la medalla de bronce en la Copa del Mundo

La última etapa de la Copa del Mundo junior de espada concluyó en Manama, capital de Baréin, tras intensos duelos.

Según la información proporcionada por el servicio de prensa del Comité Olímpico Nacional (CON) de Uzbekistán, en esta prestigiosa competición que reunió a 121 de los mejores jóvenes atletas de 23 países, nuestra compatriota Sanam Nazarova demostró una gran destreza y obtuvo la prestigiosa medalla de bronce.

Un camino difícil hacia el podio

La joven espadista uzbeka actuó con determinación y confianza durante toda la competición, derrotando a representantes de equipos líderes:

Victorias decisivas en la fase eliminatoria: En su progresión por el cuadro del torneo, Nazarova venció sucesivamente a las atletas de los equipos nacionales de China , Hong Kong así como de Egipto ;

Intriga en la semifinal: En la semifinal por un puesto en la final, nuestra compatriota libró un combate reñido contra otra experimentada representante de Hong Kong. En un duelo disputado, la rival tomó la ventaja y Nazarova concluyó la Copa del Mundo con una merecida medalla de bronce.

Indicadores clave de la etapa de la Copa del Mundo en Manama

Indicador Cifra / Detalle Nota Fecha de la competición 5–8 de noviembre Torneo oficial de cuatro días Ciudad anfitriona Manama (Baréin) Etapa oficial de la FIE para juniors Disciplina Espada Competiciones individuales juniors Número de países participantes 23 países Alta competencia internacional Número total de atletas 121 Jóvenes esgrimistas seleccionados Resultado de Uzbekistán Medalla de bronce Sanam Nazarova

La nueva generación de la esgrima uzbeka

La atención sistemática prestada por la Federación de Esgrima de Uzbekistán a la preparación de los equipos juveniles está dando sus frutos. El éxito de Sanam Nazarova, quien logró destacarse entre más de 120 atletas para subir al podio de la Copa del Mundo, demuestra una vez más la competitividad del relevo del equipo nacional en la escena internacional.