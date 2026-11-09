El 11 mundial del año: Messi y Mbappé en el equipo FIFPRO, pero Kane está ausente
La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) ha revelado oficialmente su equipo ideal del año 2026, basado en los votos de miles de futbolistas profesionales de todo el mundo.
La alineación anunciada ha generado intensos debates y sorpresa en la comunidad futbolística. La mayor polémica es la ausencia del ganador del Balón de Oro 2026, Harry Kane, así como de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldoen este once.
Decisiones inesperadas y ausencias clave
Los puntos destacados que llamaron la atención de millones de aficionados y expertos durante la selección del equipo del año:
Sin lugar para el Balón de Oro: Harry Kane, ganador del máximo galardón individual del año, no logró entrar en el once ideal según la votación final de sus colegas;
Un equipo ideal sin Ronaldo: Cristiano Ronaldo, quien sigue rompiendo récords goleadores en los últimos años, tampoco logró clasificarse entre los tres delanteros más votados;
Messi sigue en la cima: Lionel Messi, que juega en el Inter Miami de Estados Unidos, mantuvo su lugar en la votación global y figura en el tridente de ataque.
FIFPRO — 2026: Composición completa del equipo ideal del año
Los 11 mejores jugadores del mundo fueron dispuestos bajo un esquema táctico de 3-4-3:
Línea / Posición
Jugador
Club
Estatus / Reconocimiento
Portero
David Raya
Arsenal
El portero más fiable del año
Defensa
Achraf Hakimi
PSG
Lateral derecho líder
Defensa
Pau Cubarsí
FC Barcelona
Ganador del Golden Boy y pilar defensivo
Defensa
Nuno Mendes
PSG
El lateral izquierdo más activo
Centrocampista
Vitinha
PSG
Precisión y control de juego en el medio
Centrocampista
Rodri
FC Barcelona
El general del mediocampo
Centrocampista
Jude Bellingham
Real Madrid
Creatividad en el mediocampo ofensivo
Centrocampista
Lamine Yamal
FC Barcelona
Velocidad en banda y maestro del regate
Delantero
Erling Haaland
Manchester City
Máquina de goles y delantero centro
Delantero
Kylian Mbappé
Real Madrid
La estrella líder de la línea de ataque
Delantero
Lionel Messi
Inter Miami
Liderazgo legendario y talento constante
La dominación absoluta del FC Barcelona y el PSG
En el equipo anunciado, el club francés PSG (3 jugadores) y el club catalán FC Barcelona (3 jugadores) son los más representados. Este equilibrio en el medio y el ataque demuestra claramente la creciente importancia de los extremos rápidos y los jóvenes talentos en el fútbol moderno.
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