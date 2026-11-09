El 11 mundial del año: Messi y Mbappé en el equipo FIFPRO, pero Kane está ausente

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El 11 mundial del año: Messi y Mbappé en el equipo FIFPRO, pero Kane está ausente

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) ha revelado oficialmente su equipo ideal del año 2026, basado en los votos de miles de futbolistas profesionales de todo el mundo.

La alineación anunciada ha generado intensos debates y sorpresa en la comunidad futbolística. La mayor polémica es la ausencia del ganador del Balón de Oro 2026, Harry Kane, así como de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldoen este once.

Decisiones inesperadas y ausencias clave

Los puntos destacados que llamaron la atención de millones de aficionados y expertos durante la selección del equipo del año:

  • Sin lugar para el Balón de Oro: Harry Kane, ganador del máximo galardón individual del año, no logró entrar en el once ideal según la votación final de sus colegas;

  • Un equipo ideal sin Ronaldo: Cristiano Ronaldo, quien sigue rompiendo récords goleadores en los últimos años, tampoco logró clasificarse entre los tres delanteros más votados;

  • Messi sigue en la cima: Lionel Messi, que juega en el Inter Miami de Estados Unidos, mantuvo su lugar en la votación global y figura en el tridente de ataque.

FIFPRO — 2026: Composición completa del equipo ideal del año

Los 11 mejores jugadores del mundo fueron dispuestos bajo un esquema táctico de 3-4-3:

Línea / Posición

Jugador

Club

Estatus / Reconocimiento

Portero

David Raya

Arsenal

El portero más fiable del año

Defensa

Achraf Hakimi

PSG

Lateral derecho líder

Defensa

Pau Cubarsí

FC Barcelona

Ganador del Golden Boy y pilar defensivo

Defensa

Nuno Mendes

PSG

El lateral izquierdo más activo

Centrocampista

Vitinha

PSG

Precisión y control de juego en el medio

Centrocampista

Rodri

FC Barcelona

El general del mediocampo

Centrocampista

Jude Bellingham

Real Madrid

Creatividad en el mediocampo ofensivo

Centrocampista

Lamine Yamal

FC Barcelona

Velocidad en banda y maestro del regate

Delantero

Erling Haaland

Manchester City

Máquina de goles y delantero centro

Delantero

Kylian Mbappé

Real Madrid

La estrella líder de la línea de ataque

Delantero

Lionel Messi

Inter Miami

Liderazgo legendario y talento constante

El 11 mundial del año: Messi y Mbappé en el equipo FIFPRO, pero Kane está ausente

La dominación absoluta del FC Barcelona y el PSG

En el equipo anunciado, el club francés PSG (3 jugadores) y el club catalán FC Barcelona (3 jugadores) son los más representados. Este equilibrio en el medio y el ataque demuestra claramente la creciente importancia de los extremos rápidos y los jóvenes talentos en el fútbol moderno.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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