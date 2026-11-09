El 11 mundial del año: Messi y Mbappé en el equipo FIFPRO, pero Kane está ausente

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) ha revelado oficialmente su equipo ideal del año 2026, basado en los votos de miles de futbolistas profesionales de todo el mundo.

La alineación anunciada ha generado intensos debates y sorpresa en la comunidad futbolística. La mayor polémica es la ausencia del ganador del Balón de Oro 2026, Harry Kane, así como de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldoen este once.

Decisiones inesperadas y ausencias clave

Los puntos destacados que llamaron la atención de millones de aficionados y expertos durante la selección del equipo del año:

Sin lugar para el Balón de Oro: Harry Kane, ganador del máximo galardón individual del año, no logró entrar en el once ideal según la votación final de sus colegas;

Un equipo ideal sin Ronaldo: Cristiano Ronaldo, quien sigue rompiendo récords goleadores en los últimos años, tampoco logró clasificarse entre los tres delanteros más votados;

Messi sigue en la cima: Lionel Messi, que juega en el Inter Miami de Estados Unidos, mantuvo su lugar en la votación global y figura en el tridente de ataque.

FIFPRO — 2026: Composición completa del equipo ideal del año

Los 11 mejores jugadores del mundo fueron dispuestos bajo un esquema táctico de 3-4-3:

Línea / Posición Jugador Club Estatus / Reconocimiento Portero David Raya Arsenal El portero más fiable del año Defensa Achraf Hakimi PSG Lateral derecho líder Defensa Pau Cubarsí FC Barcelona Ganador del Golden Boy y pilar defensivo Defensa Nuno Mendes PSG El lateral izquierdo más activo Centrocampista Vitinha PSG Precisión y control de juego en el medio Centrocampista Rodri FC Barcelona El general del mediocampo Centrocampista Jude Bellingham Real Madrid Creatividad en el mediocampo ofensivo Centrocampista Lamine Yamal FC Barcelona Velocidad en banda y maestro del regate Delantero Erling Haaland Manchester City Máquina de goles y delantero centro Delantero Kylian Mbappé Real Madrid La estrella líder de la línea de ataque Delantero Lionel Messi Inter Miami Liderazgo legendario y talento constante

La dominación absoluta del FC Barcelona y el PSG

En el equipo anunciado, el club francés PSG (3 jugadores) y el club catalán FC Barcelona (3 jugadores) son los más representados. Este equilibrio en el medio y el ataque demuestra claramente la creciente importancia de los extremos rápidos y los jóvenes talentos en el fútbol moderno.