Sadyr Japarov afirma que sin fábricas, Kirguistán no podrá convertirse en un Singapur

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Sadyr Japarov afirma que sin fábricas, Kirguistán no podrá convertirse en un Singapur

Presidente de Kirguistán Sadyr Japarov Durante una reunión abierta con los habitantes de la región de Chuy, enfatizó firmemente que es imposible transformar el país en un Estado moderno y económicamente desarrollado sin empresas industriales y nuevas capacidades de producción.

En un diálogo en Kara-Balta, un ciudadano afirmó que la refinería de petróleo «Junda» está degradando el medio ambiente, causando problemas de salud como alergias, caída del cabello e hipertensión, exigiendo el cierre de la planta o el refuerzo de los sistemas de filtración.

«No soy un mago»: La respuesta del Presidente

El jefe de Estado rechazó categóricamente la propuesta de cerrar la instalación estratégica, respondiendo desde la perspectiva de la economía global y los intereses nacionales:

  • La demanda popular: industria y empleo: «No logramos multiplicar las fábricas y ustedes proponen cerrarlas. El 90% de la población lleva seis años pidiendo: “Construyan fábricas, dennos trabajo, conviértannos en un Singapur”. Si no construyo fábricas, ¿cómo lo lograré? No soy un mago…», declaró Japarov.

  • Factor de independencia energética: Operativa desde 2011, la refinería «Junda» es un pilar para el suministro de productos derivados del petróleo en Kirguistán. El Presidente recordó que la independencia energética es la base de la seguridad nacional.

  • Se construirán dos nuevas refinerías: Para eliminar la dependencia de las importaciones, se planea la construcción de otras dos grandes refinerías en el norte (región de Tokmok/Kemin) y en el sur.

Ecología y compromiso: ¿Cómo resolver el problema?

El Presidente no ignoró las preocupaciones ecológicas y propuso medidas de compromiso para proteger la salud sin cerrar la empresa:

Dirección

Medidas previstas

Resultado esperado

Experticia médica

Exámenes clínicos profundos sobre la salud de la población

Determinar el impacto real de la planta en el organismo humano

Posible reubicación

Si los informes médicos prueban daños, trasladar la planta lejos de zonas residenciales

Eliminar riesgos manteniendo la capacidad industrial

Creación de un cinturón verde

Plantación masiva de árboles alrededor de la planta con riego por goteo

Reducir gases nocivos y polvo, purificar el aire

Sadyr JaparovEsta declaración ilustra el delicado equilibrio entre industrialización y seguridad ecológica en Kirguistán. El gobierno prioriza el empleo y la independencia económica mientras moderniza los estándares ambientales.

Sadyr JaparovRefinería JundaEconomía de KirguistánSeguridad ecológicaDesarrollo industrial
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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