¿Quién se llevó el hacha personal de Lukashenko? Detalles del campeonato de corte de leña de los medios

·8·Mundo
¿Quién se llevó el hacha personal de Lukashenko? Detalles del campeonato de corte de leña de los medios

El presidente de Bielorrusia Aleksandr Lukashenko impartió una clase magistral especial para los participantes del V Campeonato Jubilar de corte de leña entre los empleados de los medios de comunicación, que se celebra tradicionalmente.

En la competición organizada a orillas del pintoresco embalse de Vyacha, en la región de Minsk, compuesta por los principales medios de comunicación republicanos y regionales del país, así como por los servicios de prensa oficiales, 37 equipos compitieron por la victoria.

Clase magistral mediante mensaje de vídeo: «Que vean que no trabajan solos»

El jefe de Estado no pudo asistir personalmente al evento debido a un viaje de trabajo a la región de Maguilov el día de la competición, pero no ignoró a los participantes:

  • Instrucciones prácticas y técnica: En su mensaje de vídeo, el presidente demostró personalmente los aspectos complejos del corte de leña, la forma correcta de sujetar el hacha y la técnica de golpeo, estableciendo un alto estándar para los participantes;

  • Ánimo a los periodistas:« Los periodistasdeben saber que no trabajan solos», subrayó Lukashenko, animando a los profesionales de los medios a mostrarse activos incluso en trabajos físicos pesados. Formato de la competición y ejes principales

Los equipos participantes compitieron en varias pruebas que exigían no solo fuerza física, sino también precisión y velocidad:

«Corte de leña al estilo presidencial»:

  • Cortar troncos con habilidad basándose en la técnica mostrada por el jefe de Estado; «¡De un solo golpe!»:

  • El desafío de dividir la leña en dos con un solo golpe potente y preciso; Relevo por equipos:

  • Una etapa general que pone a prueba la rapidez y la cohesión. Resultados de la competición y detalles del gran premio

Categoría / Criterio

Indicador / Detalles

Fecha y lugar de la competición

8 de noviembre de 2026, orillas del embalse de Vyacha (región de Minsk)

Escala de participantes

37 equipos (medios republicanos y regionales, servicios de prensa)

Gran premio (exclusivo)

Un hacha de fabricación bielorrusa y guantes presidenciales (con el autógrafo de Aleksandr Lukashenko)

Campeón absoluto

El equipo «Voyenkor» de la cadena de televisión «VoyenTV»

¿A quién le tocó el hacha con el autógrafo del presidente?

El momento más interesante del evento fue la entrega del gran premio. El presidente ofreció, como fondo de premios, el hacha especial de fabricación industrial bielorrusa que utilizó personalmente para cortar leña, así como sus guantes de trabajo.

Este valioso y simbólico premio, que lleva el autógrafo del jefe de Estado, fue ganado por el equipo «Voyenkor» de la cadena «VoyenTV», que superó a todos sus rivales en la clasificación general final.

Davlat rahbarining avtografi tushirilgan ushbu qimmatbaho va ramziy sovrin musobaqa yakunlariga ko‘ra barcha raqiblarini ortda qoldirib, umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni egallagan «VoyenTV» telekompaniyasining «Voyenkor» jamoasiga nasib etdi.

Aleksandr LukashenkoBielorrusiaEmbalse de VyachaVoyenTVMedios
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Kiev toma medidas drásticas contra Minsk: busca imputar penalmente a LukashenkoKiev toma medidas drásticas contra Minsk: busca imputar penalmente a Lukashenko1 agosto 11:47«Corredor verde» para uzbekos en Bielorrusia: vivienda, escuelas y guarderías prometidas para 5 000 trabajadores«Corredor verde» para uzbekos en Bielorrusia: vivienda, escuelas y guarderías prometidas para 5 000 trabajadores16 julio 20:37«Vengan con su familia»: Lukashenko invita a los uzbekos a vivir y trabajar en Bielorrusia«Vengan con su familia»: Lukashenko invita a los uzbekos a vivir y trabajar en Bielorrusia10 julio 10:28Aleksandr Lukashenko advierte a Armenia sobre el destino de UcraniaAleksandr Lukashenko advierte a Armenia sobre el destino de Ucrania1 junio 11:24El costo de una boda: desde Uzbekistán hasta Corea del Sur — ¿cuánto cuesta en diferentes países?El costo de una boda: desde Uzbekistán hasta Corea del Sur — ¿cuánto cuesta en diferentes países?Hoy 20:42¿La fortuna de Trump aumentó 3 mil millones de dólares? Su respuesta hace estallar las redes¿La fortuna de Trump aumentó 3 mil millones de dólares? Su respuesta hace estallar las redesHoy 20:27
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos
Una mujer de 38 años espera cuatrillizos idénticos