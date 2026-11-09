El presidente de Bielorrusia Aleksandr Lukashenko impartió una clase magistral especial para los participantes del V Campeonato Jubilar de corte de leña entre los empleados de los medios de comunicación, que se celebra tradicionalmente.

En la competición organizada a orillas del pintoresco embalse de Vyacha, en la región de Minsk, compuesta por los principales medios de comunicación republicanos y regionales del país, así como por los servicios de prensa oficiales, 37 equipos compitieron por la victoria.

Clase magistral mediante mensaje de vídeo: «Que vean que no trabajan solos»

El jefe de Estado no pudo asistir personalmente al evento debido a un viaje de trabajo a la región de Maguilov el día de la competición, pero no ignoró a los participantes:

Instrucciones prácticas y técnica: En su mensaje de vídeo, el presidente demostró personalmente los aspectos complejos del corte de leña, la forma correcta de sujetar el hacha y la técnica de golpeo, estableciendo un alto estándar para los participantes;

Ánimo a los periodistas:« Los periodistasdeben saber que no trabajan solos», subrayó Lukashenko, animando a los profesionales de los medios a mostrarse activos incluso en trabajos físicos pesados. Formato de la competición y ejes principales

Los equipos participantes compitieron en varias pruebas que exigían no solo fuerza física, sino también precisión y velocidad:

«Corte de leña al estilo presidencial»:

Cortar troncos con habilidad basándose en la técnica mostrada por el jefe de Estado; «¡De un solo golpe!»:

El desafío de dividir la leña en dos con un solo golpe potente y preciso; Relevo por equipos:

Una etapa general que pone a prueba la rapidez y la cohesión. Resultados de la competición y detalles del gran premio

Categoría / Criterio

Indicador / Detalles Fecha y lugar de la competición 8 de noviembre de 2026, orillas del embalse de Vyacha (región de Minsk) Escala de participantes 37 equipos (medios republicanos y regionales, servicios de prensa) Gran premio (exclusivo) Un hacha de fabricación bielorrusa y guantes presidenciales (con el autógrafo de Aleksandr Lukashenko) Campeón absoluto El equipo «Voyenkor» de la cadena de televisión «VoyenTV» ¿A quién le tocó el hacha con el autógrafo del presidente?

El momento más interesante del evento fue la entrega del gran premio. El presidente ofreció, como fondo de premios, el hacha especial de fabricación industrial bielorrusa que utilizó personalmente para cortar leña, así como sus guantes de trabajo.

Este valioso y simbólico premio, que lleva el autógrafo del jefe de Estado, fue ganado por el equipo «Voyenkor» de la cadena «VoyenTV», que superó a todos sus rivales en la clasificación general final.

Davlat rahbarining avtografi tushirilgan ushbu qimmatbaho va ramziy sovrin musobaqa yakunlariga ko‘ra barcha raqiblarini ortda qoldirib, umumjamoa hisobida birinchi o‘rinni egallagan «VoyenTV» telekompaniyasining «Voyenkor» jamoasiga nasib etdi.