Hombres secuestrados y enviados a la guerra: desmantelan red criminal en Ekaterimburgo

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Hombres secuestrados y enviados a la guerra: desmantelan red criminal en Ekaterimburgo

En la ciudad rusa de Ekaterimburgo, se desmanteló un grupo criminal dedicado a engañar, secuestrar y enviar por la fuerza a personas a las operaciones militares en Ucrania. Los miembros de esta red habían convertido los pagos únicos del Ministerio de Defensa ruso y las indemnizaciones millonarias por fallecimiento en su «fuente de ingresos».

El juicio contra los siete acusados, detenidos en una operación conjunta del Ministerio del Interior ruso y el FSB, ha comenzado oficialmente.

¿Cómo elegían a sus víctimas y qué trampa les tendían?

Los criminales se basaban en una estrategia muy precisa y cruel para seleccionar a sus víctimas:

  • Objetivo: los más vulnerables: El grupo buscaba principalmente hombres vulnerables con dificultades financieras, sin empleo ni ingresos fijos, así como personas sin hogar o con adicciones al alcohol, a quienes nadie buscaba;

  • El engaño del refugio temporal: Inicialmente les prometían ayuda, alojamiento gratuito y comida caliente;

  • Golpizas y contratos forzados: Una vez que las víctimas caían en la trampa, sufrían violencia física, golpes y amenazas psicológicas. Como resultado, los hombres eran obligados a firmar un contrato con el Ministerio de Defensa ruso.

Millones de rublos y esquemas de matrimonios falsos

El objetivo principal de la organización criminal era apropiarse por completo de las grandes sumas de dinero que el Estado otorga a los soldados que van al frente:

  • Acceso a cuentas bancarias: Los miembros del grupo abrían tarjetas bancarias a nombre de las víctimas y formalizaban poderes notariales para gestionar las cuentas. De esta forma, todos los extractos y salarios terminaban directamente en los bolsillos de los criminales;

  • Matrimonios ficticios para indemnizaciones: Las mujeres del grupo también contraían matrimonios falsos con las víctimas para cobrar (como herederas legales) las grandes sumas de seguros e indemnizaciones en caso de que el soldado resultara herido o muriera en el frente.

La actividad de la red criminal en cifras

Indicador / Dirección

Detalles

Importancia / Consecuencia

Composición del grupo criminal

7 miembros (hombres y mujeres)

Actuaban como una red organizada

Episodios de acusación

12 casos de secuestro y extorsión

Confirmada la existencia de numerosas víctimas

Evidencias incautadas

Decenas de teléfonos, tarjetas SIM, tarjetas bancarias ajenas

Pruebas de gestión de cuentas incautadas como evidencia material

Agencias que realizaron las detenciones

Ministerio del Interior ruso y FSB

Neutralizados mediante operación especial

Justicia y la inevitabilidad de la pena

El juicio se abrió basándose en documentos, tarjetas bancarias y testimonios de las víctimas obtenidos durante los registros. Los miembros del grupo organizado enfrentan cargos por secuestro, privación de libertad y extorsión a gran escala, y les esperan largas penas de prisión.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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