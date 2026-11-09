Un poseedor de boleto único en EE. UU. gana un histórico premio mayor de 847 millones de dólares en Powerball

Se ha registrado uno de los premios más grandes y sensacionales en la historia de las loterías de EE. UU. El poseedor de un boleto único comprado en el estado de Nueva Jersey ganó el famoso Powerball por un monto de 847 millones de dólares un premio mayor colosal.

El boleto afortunado acertó los 6 números del sorteo del 4 de noviembre de 2026 — 15, 34, 41, 53, 56 y el número especial rojo Powerball 21 convirtiendo a su dueño en una de las personas más ricas del planeta de la noche a la mañana.

¿Dónde se compró el boleto? La tienda también recibió una recompensa

Según la información oficial proporcionada por los organizadores de la lotería, el boleto con los números ganadores se compró en el supermercado Wegmans en Montvaleen el condado de Bergen, Nueva Jersey.

El punto de venta que vendió el boleto ganador también fue premiado — según el reglamento de Powerball, la tienda recibió un bono garantizado de 30 000 $ por parte de los organizadores.

¿Cómo puede el ganador recibir el dinero? Dos opciones e impuestos

El nuevo multimillonario deberá elegir uno de los dos mecanismos financieros para reclamar su premio:

Pago gradual a 29 años: Si el ganador desea recibir los 847 millones de dólares en su totalidad, la suma se le pagará en partes iguales durante 29 años;

Pago en efectivo inmediato: Si el ganador prefiere recibir el dinero de inmediato y en una sola exhibición, recibirá 363,1 millones de dólares en efectivo;

Impuestos estatales: Independientemente de la forma de pago elegida, se deducirá un 24 % de impuesto federal y un 8 % de impuesto local para el presupuesto de Nueva Jersey, de acuerdo con la ley estadounidense.

Indicadores clave del premio histórico

Indicador / Factor Detalles Importancia Premio total (Jackpot) 847 000 000 $ 9.º premio más grande en la historia de Powerball Opción de pago en efectivo 363 100 000 $ Monto del pago único Combinación de números ganadores 15, 34, 41, 53, 56 (Powerball: 21) Las 6 bolas coincidieron perfectamente Punto de venta Wegmans (Montvale, Nueva Jersey) El supermercado recibió un bono de 30 000 $ Privacidad Derecho al anonimato total La ley estatal permite no revelar la identidad

¿Permanecerá secreto el nombre del ganador?

La pregunta principal que interesa a todos es la identidad del dueño de esta suma colosal. La legislación actual de Nueva Jersey garantiza a los ganadores el derecho al anonimato totalpara garantizar su seguridad y privacidad. Por lo tanto, el afortunado ganador puede elegir mantener su nombre y rostro en secreto.