William Zepeda conquista el cinturón del CMB en su segundo intento

El mexicano William Zepeda alcanzó el mayor objetivo de su carrera profesional. El boxeador de 30 años derrotó a Lamont Roach por decisión unánime de los jueces en un combate de 12 asaltos en Las Vegas, adjudicándose el cinturón vacante de peso ligero del CMB.

Un año después de desperdiciar su primera oportunidad titular ante Shakur Stevenson, Zepeda planteó el combate con un guion diferente. Su presión incesante y su alta actividad marcaron una gran diferencia en las tarjetas de los jueces.

Zepeda no le cedió el ritmo del combate a su rival

El duelo estelar en Las Vegas duró los 12 asaltos completos. Como de costumbre, Zepeda marchó hacia adelante, redujo las opciones de distancia para Roach y mantuvo la iniciativa con combinaciones de golpes.

Aunque el boxeador estadounidense intentó responder mediante contragolpes, el volumen de trabajo y la presión constante de Zepeda fueron los factores determinantes. Los tres jueces dieron la victoria al boxeador mexicano:

118–110;

117–111;

117–111.

De este modo, Zepeda fue proclamado nuevo campeón del CMB sin dejar lugar a ninguna controversia.

El regreso tras la derrota de hace un año

El camino hacia este título no fue fácil para Zepeda. En 2025, subió al cuadrilátero ante Shakur Stevenson por el cinturón del CMB, pero sufrió la primera derrota de su carrera por decisión unánime.

Tras el ascenso de Stevenson a otra categoría de peso, el cinturón del CMB quedó vacante. Zepeda y Roach, situados en lo alto de la clasificación del organismo, recibieron la oportunidad de definir al nuevo campeón.

En su segunda oportunidad, el boxeador mexicano no repitió su error anterior. Tras la victoria, su récord profesional quedó en 34 victorias, 1 derrota y 27 nocauts .

Derrotado en su primer intento, Zepeda se convirtió un año después en el dueño absoluto de ese mismo cinturón.

Se corta la racha de dos empates para Roach

Lamont Roach llegó a este enfrentamiento tras dos combates de máxima exigencia ante la élite. El boxeador estadounidense venía de empatar por decisión mayoritaria frente a Gervonta Davis e Isaac Cruz.

Estos resultados evidenciaron la técnica, la defensa y la capacidad de Roach para soportar una alta presión. Sin embargo, frente a Zepeda no logró frenar lo suficiente la actividad de su rival. Tras la derrota, el récord de Roach quedó en 25–2–3 .

Muratalla también defendió su cinturón con solvencia

En el combate coestelar de la velada, el campeón de la FIB Raymond Muratalla se midió ante el ex campeón mundial Robson Conceição.

Muratalla dominó a lo largo de todo el encuentro en precisión, velocidad y control. Los jueces registraron su triunfo por amplio margen:

Juez Puntuación Primer juez 118–110 Segundo juez 119–109 Tercer juez 119–109

Con este resultado, Muratalla defendió con éxito el cinturón de peso ligero de la FIB. Fue su segunda defensa como campeón.

Surge un nuevo rey en el peso ligero

La victoria de Zepeda añade un nuevo aliciente a la jerarquía de los pesos ligeros. Ahora, como monarca del CMB, el mexicano puede aspirar a peleas de unificación y grandes enfrentamientos contra otros campeones.

Pero la gran conclusión de la noche en Las Vegas es clara: la derrota ante Shakur Stevenson no quebró a Zepeda. Esperó su segunda oportunidad, pulió sus errores y se llevó a México con una victoria contundente el cinturón que se le resistió hace un año.

¿Quién crees que sería un rival digno para el nuevo campeón Zepeda en su próxima pelea? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!