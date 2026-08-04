Desafío del boxeador estadounidense a Bektemir Meliqo‘ziyev: ¿renacerá la pelea pendiente?

El boxeador profesional estadounidense Ian Green lanzó un desafío público a Bektemir Meliqo‘ziyev y afirmó estar listo para enfrentarlo en el peso supermediano. Según sus palabras, el combate ya se había planeado, pero finalmente no llegó a celebrarse.

Este desafío no es una propuesta cualquiera para el boxeador uzbeko. Meliqo‘ziyev ocupa el primer puesto del ranking de la WBA y está muy cerca de disputar el título mundial. Por eso, una posible pelea contra Green tendría una gran importancia deportiva, pero también implicaría un riesgo considerable.

«Firmemos el contrato»

Ian Green manifestó abiertamente en Instagram que está dispuesto a organizar la pelea.

«Organicemos esta pelea. Una vez no llegó a celebrarse. Terminemos el trabajo y firmemos el contrato», escribió el boxeador estadounidense.

Esta declaración demuestra que Green no se limitó a mencionar el nombre de un rival. Habla claramente de un contrato y de reactivar un proyecto que no llegó a concretarse.

Sin embargo, por ahora Meliqo‘ziyev, su equipo, Golden Boy Promotions o las organizaciones de boxeo no han ofrecido información oficial sobre este enfrentamiento. Tampoco se han anunciado la fecha, la sede ni el número de asaltos previstos.

¿Por qué no se celebró la pelea anterior?

Por el mensaje de Green, el combate entre ambos boxeadores ya se había discutido o había llegado a la fase de organización.

No obstante, en fuentes abiertas no se ha encontrado información fiable sobre cuándo debía celebrarse, en qué cartel estaba previsto ni por qué se canceló.

Por ello, de momento es necesario separar las dos informaciones siguientes:

Información Estado Ian Green desafió a Meliqo‘ziyev Declaración confirmada La pelea ya había sido planeada Según las palabras de Green Comenzaron nuevas negociaciones Sin confirmar El contrato fue preparado No hay información oficial La fecha y la sede fueron fijadas No

Por tanto, en el estado actual no se trata de un anuncio oficial de pelea, sino de un desafío público de un boxeador.

¿Quién es Ian Green y por qué lanzó el desafío ahora?

Ian Green, de 32 años, ha disputado 22 combates profesionales, con 20 victorias y 2 derrotas. Trece de sus triunfos llegaron por nocaut o nocaut técnico. En marzo de 2026, Green logró la vigésima victoria de su carrera al dejar a Kleotis Pendraves sin condiciones para continuar después del primer asalto.

Green compitió principalmente en el peso mediano, pero ahora pretende alcanzar grandes peleas en el supermediano. Realizó su último campamento bajo la dirección del legendario Roy Jones Jr. Jones afirmó considerar a su pupilo uno de los boxeadores más fuertes de la división de las 168 libras.

Las principales virtudes del boxeador estadounidense:

su estatura y mayor alcance;

su capacidad para trabajar a distancia;

un potente golpe de derecha;

una racha de victorias en sus últimas peleas;

una nueva preparación táctica de la escuela de Roy Jones.

Green mide 183 centímetros y tiene un alcance aproximado de 191 centímetros. Es un boxeador ortodoxo que pelea en guardia diestra.

Meliqo‘ziyev también está muy cerca del título mundial

El récord profesional de Bektemir Meliqo‘ziyev es de 17 victorias y una derrota. En febrero de 2026, derrotó al ghanés Sena Agbeko por nocaut técnico en el séptimo asalto y prolongó su racha ganadora.

El boxeador uzbeko ocupa el primer lugar del ranking WBA del supermediano desde febrero de 2026. En la clasificación de julio de la organización, Meliqo‘ziyev también aparece como el retador número uno.

Este estatus es muy importante. El primer puesto del ranking suele significar que el boxeador está más cerca de una pelea por el título o de un eliminatorio oficial.

En mayo de 2025, Meliqo‘ziyev derrotó a Darius Fulghum por decisión tras 12 asaltos. La WBA registró aquel combate como una pelea eliminatoria por el título.

¿Necesita pelear contra Green?

Desde el punto de vista deportivo, Ian Green es un rival adecuado y peligroso para Meliqo‘ziyev. Es alto, experimentado y no ha perdido en los últimos años.

Sin embargo, teniendo en cuenta la situación actual de Meliqo‘ziyev, cabe preguntarse si este enfrentamiento es necesario.

El boxeador uzbeko ocupa el primer lugar del ranking WBA, por lo que su objetivo principal debería ser el cinturón mundial y no una simple pelea de clasificación. Por ahora, Green no tiene el mismo estatus que Meliqo‘ziyev en los primeros puestos del ranking WBA del supermediano.

Por eso, una posible pelea tiene dos caras.

Aspectos positivos para Meliqo‘ziyev:

una gran pelea contra un rival reconocido en Estados Unidos;

reforzar su candidatura al título con una victoria;

mantenerse activo;

aumentar la atención de los aficionados estadounidenses;

la posibilidad de vencer a un rival de estilo complicado.

Riesgos principales:

una derrota podría retrasar su oportunidad por el título;

existe riesgo de lesión;

si la pelea no es por el ranking ni por un cinturón, la bolsa podría no compensar el riesgo;

la estatura y el alcance de Green suponen un problema serio;

podría ser un enfrentamiento innecesariamente peligroso cuando se espera una pelea por el título.

Esta conclusión es una valoración táctica basada en la posición de Meliqo‘ziyev en el ranking WBA. Los planes oficiales de los boxeadores aún no se han anunciado.

¿Cómo podría ser la pelea en el ring?

Meliqo‘ziyev y Green tienen estilos considerablemente diferentes.

Indicador Bektemir Meliqo‘ziyev Ian Green Edad 30 32 Récord 17–1 20–2 Victorias por nocaut 11 13 Estatura Aproximadamente 177 cm 183 cm Alcance Aproximadamente 179 cm 191 cm Guardia Zurdo Diestro Arma principal Presión y golpes al cuerpo Distancia y golpes largos

Meliqo‘ziyev pelea en guardia zurda, presiona a sus rivales y es conocido por sus potentes golpes al cuerpo. Golden Boy Promotions describe su estilo como una combinación de presión constante, desplazamientos de zurdo y golpes duros al cuerpo.

Green, en cambio, se siente cómodo a larga distancia. Su alcance es aproximadamente 12 centímetros mayor que el de Meliqo‘ziyev. Esto le permite controlar la distancia con el jab e impedir que el boxeador uzbeko se acerque.

La tarea de Meliqo‘ziyev será atravesar los largos brazos de Green para entrar en la corta y media distancia. Allí, sus golpes de izquierda al cuerpo podrían convertirse en un arma decisiva.

Green, por su parte, podría intentar:

mantenerse en movimiento constante;

conservar la distancia con la mano adelantada;

lanzar contragolpes;

usar el clinch cuando Meliqo‘ziyev se acerque

para controlar el ritmo del combate.

El factor Roy Jones aumenta la intriga

El hecho de que Ian Green haya comenzado a trabajar con Roy Jones Jr. añade interés a una posible pelea.

Jones es conocido por un estilo basado en la velocidad, los movimientos poco convencionales y los contragolpes. Ha declarado que prepara a Green para grandes peleas en el supermediano. El primer campamento completo que realizaron terminó con un nocaut técnico de Green en el primer asalto.

Sin embargo, el nombre del entrenador no garantiza una victoria en el ring. Meliqo‘ziyev ha disputado combates de 12 asaltos contra rivales de mucho mayor nivel y ha ganado eliminatorios de la WBA en el supermediano.

Por eso, si se organiza, este enfrentamiento no será solo un duelo entre dos boxeadores, sino también un choque entre dos escuelas y estrategias.

¿Qué hace falta para organizar la pelea?

El desafío publicado en Instagram podría ser el primer paso informativo hacia una gran pelea. Pero en el boxeo profesional no basta con el deseo de un solo boxeador.

Para que el combate se concrete, sería necesario que:

Meliqo‘ziyev y su equipo acepten la propuesta; los promotores acuerden las condiciones económicas; se definan la plataforma de transmisión y la velada; se confirmen el límite de peso y el número de asaltos; no haya conflicto con el plan de Meliqo‘ziyev para el título de la WBA; las comisiones y organizaciones correspondientes aprueben la pelea.

Por el momento, no hay información de que ninguna de estas etapas haya comenzado oficialmente.

Green podría necesitar más esta pelea

Es posible que los intereses de los dos boxeadores no sean iguales ante un eventual enfrentamiento.

Para Green, derrotar a Meliqo‘ziyev, número uno del ranking WBA, supondría un gran salto. Una victoria así podría situarlo de inmediato entre los principales contendientes del supermediano.

Para Meliqo‘ziyev, vencer a Green sería un resultado prestigioso, pero quizá no le abriría el camino al cinturón mundial. Bektemir ya recorrió ese camino al derrotar a Fulghum y ascender al primer puesto del ranking WBA.

Por eso, el valor económico y deportivo de la pelea será el asunto central de las negociaciones. Parece lógico que el equipo de Meliqo‘ziyev exija una gran bolsa, el estatus de eliminatorio oficial o una garantía de oportunidad por el título. Se trata de una conclusión analítica basada en la situación actual de los boxeadores en el ranking.

El desafío público espera ahora una respuesta

Ian Green dejó clara su posición: quiere terminar lo que quedó pendiente y firmar un contrato con Bektemir Meliqo‘ziyev.

Teniendo en cuenta los récords y estilos de ambos rivales, podría convertirse en una de las peleas más interesantes del supermediano. El largo alcance y el trabajo a distancia de Green chocarían con la presión, la guardia zurda y los potentes golpes al cuerpo de Meliqo‘ziyev.

Pero por ahora, la pregunta más importante no es quién ganaría la pelea. La cuestión principal es si Meliqo‘ziyev aceptará semejante riesgo cuando está tan cerca del título mundial.

¿Crees que Bektemir Meliqo‘ziyev debería aceptar el desafío de Ian Green o sería mejor que esperara la pelea por el título? ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!