«Uzbekistán reveló los puntos débiles de Rusia»: Los problemas en el equipo de Karpin

Sin embargo, se planteó la pregunta de por qué Karpin sigue realizando experimentos.

En la conversación también se discutió el estilo de trabajo de Valeri Karpin en la selección. El periodista recordó que el entrenador ha tenido más de cuatro años para trabajar sin la presión de los resultados. En estas condiciones, podría haber formado una plantilla estable y convertido a los jugadores en un equipo que se entienda y juegue con estabilidad.

«Creo que está relacionado con el final de la primera vuelta. Los jugadores están notablemente cansados, la emoción y la fuerza ya no son las mismas», dijo el exentrenador.

En su opinión, los jugadores están físicamente cansados y la emoción y la energía de los partidos anteriores han disminuido considerablemente.

Tras el partido, los jugadores de la selección rusa admitieron que no hubo la intensidad esperada en el campo. Jomuja explicó esta situación por el hecho de que la primera parte de la temporada está llegando a su fin.

Jomuja está especialmente insatisfecho con la línea defensiva de la selección rusa. Destacó que en el duelo contra Uzbekistán, los defensas no actuaron con seguridad. Por lo tanto, la victoria en el marcador no puede ocultar todas las carencias del equipo.

«Ante todo, es gratificante que el equipo mostrara carácter, dándole la vuelta a un partido que empezó mal y logrando la victoria. Pero también es evidente que los problemas son suficientes», dijo el experto.

Dmitri Jomuja valoró positivamente que la selección rusa lograra remontar un partido que iba perdiendo ante Uzbekistán. En su opinión, es gratificante que los jugadores mostraran carácter en una situación difícil. Sin embargo, durante el encuentro también quedaron patentes los puntos débiles del equipo.

El exentrenador de las categorías inferiores del CSKA Moscú habló sobre esto en una entrevista exclusiva con el portal de internet «Euro-Futbol». Sus reflexiones mostraron una vez más qué interrogantes se esconden tras la victoria de carácter de la selección rusa ante Uzbekistán.

Aunque la selección nacional de Rusia iba perdiendo 0-2 contra Uzbekistán, finalmente logró ganar 3-2. Sin embargo, este resultado no significa que todo esté bien en el fútbol ruso. Al contrario, el exentrenador Dmitri Jomuja expresó opiniones contundentes tras el partido sobre las carencias defensivas, los experimentos constantes del técnico Valeri Karpin y las posturas personales de ciertos jugadores que anteponen sus intereses a los del equipo.

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Jomuja dijo que se puede estar de acuerdo con esa idea, pero subrayó que desconoce bajo qué plan trabaja el cuerpo técnico. Al mismo tiempo, planteó una pregunta importante desde el punto de vista de la posible vuelta de la selección rusa a las competiciones internacionales.

«Para cuando la selección rusa regrese a las competiciones internacionales, jugadores como Komlichenko o Miranchuk tendrán bastante más de treinta años. ¿Cómo está previsto utilizarlos entonces?», cuestionó el experto.

Detrás de esta idea hay otro asunto serio: la selección no debe limitarse solo a los partidos de hoy, sino que debe formar una plantilla y un sistema de juego pensando en el futuro.

¿Qué aspecto de la selección rusa valoró positivamente Jomuja?

También se le preguntó al exentrenador cuándo fue la última vez que disfrutó del juego de la selección rusa. Recordó la época de los partidos oficiales y dijo que los amistosos no ofrecen la emoción completa propia del fútbol.

Al mismo tiempo, Jomuja no ocultó que ve cambios positivos en los últimos amistosos. En su opinión, se está formando un grupo de jugadores capaces de mostrar un fútbol combinativo en ataque.

Valoró especialmente la comprensión mutua entre los jugadores jóvenes y los de mediana edad cuando coinciden en el campo. Esto podría ser una señal de que está surgiendo una base para el futuro de la selección rusa.

¿Por qué no fue convocado Glushenkov? Jomuja considera que el propio jugador también es culpable

La parte más tensa de la conversación Maksim Glushenkov se dedicó a la situación que lo rodea.

Anteriormente, Valeri Karpin había manifestado su insatisfacción con la actitud del jugador hacia el trabajo y, por esa razón, no lo había convocado. El periodista destacó que el entrenador debería trabajar con las estrellas bajo un enfoque individual, motivándolas y ayudándolas a sentirse importantes para el equipo.

Jomuja, por su parte, apoyó la postura del entrenador en este asunto.

«Siempre estaré del lado del entrenador, sea bueno o malo. Si un jugador quiere defender el honor del país, debe dejar de lado todos los factores personales, como sus asuntos en el club o la situación en la selección», dijo.

En opinión del experto, los jugadores a veces tienden a culpar a los demás en lugar de reconocer sus propios errores. Insistió en que, en tal situación, cada jugador debe evaluar sus acciones de forma objetiva.

«Todos son culpables, solo los jugadores son ideales»: el experto hizo referencia a Glushenkov

El periodista recordó que el carácter de los jugadores de alto nivel no es sencillo, por lo que el entrenador necesita encontrar un enfoque específico para trabajar con ellos.

Jomuja dijo que el caso de Glushenkov no es un problema nuevo. En su opinión, cuando se trata de la actitud del jugador en la selección, no es correcto discutir solo el estilo de trabajo del entrenador.

En la charla también se mencionó el paso de Karpin por el «Dinamo». El periodista preguntó si las dificultades del entrenador para establecer relaciones con los jugadores podrían haber afectado los resultados en el club.

Jomuja no descartó que Karpin no haya encontrado el enfoque adecuado para todos los jugadores. Sin embargo, enfatizó que las personas que rodean a los jugadores también deben darles los consejos correctos.

En su opinión, si tus compañeros de equipo también están descontentos con tus acciones, esto debe tomarse como una señal seria.

«Si tus compañeros te presentan quejas, eso ya es una señal seria. Entonces hay que pensar: ¿estoy haciendo todo bien? Esto, ante todo, se refiere a Glushenkov», dijo Jomuja.

«En la selección hay que dejar de lado los deseos personales»

El periodista recordó que Glushenkov juega sin problemas en el «Zenit» bajo la dirección de Serguéi Semak, llamando la atención sobre la diferencia entre los procesos de trabajo en el club y en la selección.

Jomuja explicó que hay una gran diferencia entre estos dos sistemas. Destacó que el seleccionador nacional tiene muy poco tiempo para trabajar con los jugadores. El jugador debe llegar, cumplir su tarea y regresar a su club.

Por eso, el jugador no debe buscar excusas constantemente por estar descontento con el entrenador, los compañeros u otros factores personales.

«Si estás defendiendo el honor del país, también debes saber pasar por alto algunas cosas que no te gustan», subrayó el exentrenador.

El partido contra Uzbekistán no es solo una victoria para la selección rusa

Como se desprende de las reflexiones de Dmitri Jomuja, la victoria de la selección rusa por 3-2 sobre Uzbekistán ha generado una serie de preguntas incluso entre los expertos.

Por un lado, los jugadores rusos remontaron una desventaja de dos goles, mostrando voluntad y carácter. Por otro lado, continúan los debates sobre la inseguridad defensiva, el cansancio de los jugadores, los cambios constantes en la plantilla y las relaciones dentro del equipo.

Para la selección de Uzbekistán, este encuentro fue importante desde otro punto de vista: el rival se vio obligado a volver al partido después de recibir dos goles. Pero la derrota final también deja abiertas las preguntas sobre por qué nuestra selección no pudo mantener la ventaja de 2-0.

En el fútbol, a veces la victoria no resuelve todos los problemas. En el caso de la selección rusa se observó exactamente esto: 3-2 en el marcador es una victoria, pero las discusiones tras el partido continuarán durante mucho tiempo.