Alemania vence a Serbia: ¿Qué dijo Jürgen Klopp tras el partido?

En el marco de la UEFA Nations League, la selección de Alemania visitó a Serbia y logró una victoria fundamental. Tras un encuentro intenso y disputado, los alemanes se llevaron el triunfo con un marcador de 3:1 .

Detalles del partido y goleadores

En este duelo, la victoria de Alemania fue impulsada por los goles de Florian Wirtz y Brajan Gruda , además de un autogol del defensa serbio Srdjan Babic. Por parte de Serbia, el propio Babic anotó el gol del honor.

Comentarios post-partido de Jürgen Klopp

Tras el encuentro, el seleccionador de Alemania, Jürgen Klopp , compartió sus impresiones. No ocultó su satisfacción por el desempeño del equipo: