Alemania vence a Serbia: ¿Qué dijo Jürgen Klopp tras el partido?
En el marco de la UEFA Nations League, la selección de Alemania visitó a Serbia y logró una victoria fundamental. Tras un encuentro intenso y disputado, los alemanes se llevaron el triunfo con un marcador de 3:1 .
Detalles del partido y goleadores
En este duelo, la victoria de Alemania fue impulsada por los goles de Florian Wirtz y Brajan Gruda , además de un autogol del defensa serbio Srdjan Babic. Por parte de Serbia, el propio Babic anotó el gol del honor.
Comentarios post-partido de Jürgen Klopp
Tras el encuentro, el seleccionador de Alemania, Jürgen Klopp , compartió sus impresiones. No ocultó su satisfacción por el desempeño del equipo:
«Fue un partido realmente fantástico. Ahora debemos acostumbrarnos a que nuestra selección es realmente fuerte y capaz de jugar a un nivel muy alto. Hoy tuvimos oportunidades para marcar más goles, pero les dije a los chicos: para mí, eso no es lo más importante. Por supuesto, Serbia no está en su mejor momento, pero en estos partidos siempre existe el riesgo de complicarse la vida. Nosotros no lo permitimos» , declaró el técnico a Bayern & Germany.
Klopp también destacó las acciones ofensivas del equipo:
«Nuestros movimientos en ataque y nuestro juego colectivo fueron muy impresionantes. Encontramos las soluciones correctas en la posesión, dominamos el campo, nuestra presión sobre el rival funcionó a la perfección y la intensidad fue muy alta. ¡Jugamos un fútbol muy hermoso!»
Estadísticas del partido y goleadores
Información
Resultado
Serbia — Alemania — 1:3
Goleadores
Florian Wirtz, Brajan Gruda, Srdjan Babic (autogol) — Srdjan Babic
Próximo partido
El lunes en casa contra los Países Bajos
Un duelo decisivo por delante
Motivados por esta victoria, los alemanes ya preparan su próximo compromiso crucial. Según el calendario, el lunes , la selección alemana se enfrentará a su gran rival, los Países Bajos , en la última jornada de la fase de grupos.
¿Crees que la Alemania de Jürgen Klopp logrará imponerse en el decisivo partido contra los Países Bajos? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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