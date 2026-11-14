El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha planteado un asunto crucial a la directiva. El Debate Según el medio, el reconocido técnico ha solicitado renovar lo antes posible los contratos de cuatro jugadores clave del equipo.

¿Quiénes son los jugadores cuyo futuro está en juego?

Mourinho desea asegurar el futuro de estos jugadores de élite, pilares fundamentales de su táctica:

Arda Guler

Jude Bellingham

Aurélien Tchouaméni

Federico Valverde

Estos cuatro futbolistas son actualmente los pilares y estrellas del once titular del «club blanco». Mourinho los considera piezas esenciales de su proyecto a largo plazo.

Jugadores Estatus y rol en el club Jude Bellingham Director de juego y enlace principal del ataque Trabajador incansable y líder en el campo Maydondagi tinimsiz mehnatkash va yetakchi Aurélien Tchouaméni Baluarte fiable en la zona defensiva Arda Guler Gran talento y centrocampista creativo

Negociaciones y postura de los jugadores

Según la fuente, las negociaciones para los nuevos contratos ya han comenzado y el proceso avanza de forma muy positiva.

Lo más importante es que cada uno de los jugadores ha expresado su firme deseo de quedarse en el club madrileño y no planea marcharse. Cabe recordar que José Mourinho ya dirigió al Real entre 2010 y 2013 y ahora busca consolidar su proyecto en el club.

¿Qué títulos crees que podrá ganar el Real Madrid de José Mourinho esta temporada? ¡Deja tu opinión en los comentarios!