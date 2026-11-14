Grandes cambios en Madrid: ¿a quiénes quiere asegurar José Mourinho?
El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha planteado un asunto crucial a la directiva. El Debate Según el medio, el reconocido técnico ha solicitado renovar lo antes posible los contratos de cuatro jugadores clave del equipo.
¿Quiénes son los jugadores cuyo futuro está en juego?
Mourinho desea asegurar el futuro de estos jugadores de élite, pilares fundamentales de su táctica:
Arda Guler
Jude Bellingham
Aurélien Tchouaméni
Federico Valverde
Estos cuatro futbolistas son actualmente los pilares y estrellas del once titular del «club blanco». Mourinho los considera piezas esenciales de su proyecto a largo plazo.
Jugadores
Estatus y rol en el club
Jude Bellingham
Director de juego y enlace principal del ataque
Trabajador incansable y líder en el campo
Maydondagi tinimsiz mehnatkash va yetakchi
Aurélien Tchouaméni
Baluarte fiable en la zona defensiva
Arda Guler
Gran talento y centrocampista creativo
Negociaciones y postura de los jugadores
Según la fuente, las negociaciones para los nuevos contratos ya han comenzado y el proceso avanza de forma muy positiva.
Lo más importante es que cada uno de los jugadores ha expresado su firme deseo de quedarse en el club madrileño y no planea marcharse. Cabe recordar que José Mourinho ya dirigió al Real entre 2010 y 2013 y ahora busca consolidar su proyecto en el club.
¿Qué títulos crees que podrá ganar el Real Madrid de José Mourinho esta temporada? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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