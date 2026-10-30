Maksim Glushenkov rechaza a la selección: no jugará contra Uzbekistán

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Maksim Glushenkov rechaza a la selección: no jugará contra Uzbekistán

La estrella y máximo goleador actual de la Premier League rusa, el delantero del Zenit de San Petersburgo Maksim Glushenkov, se ha negado a participar en las concentraciones de la selección nacional en noviembre.

El talentoso delantero, que ha disputado 6 partidos con la selección rusa en 2026 y marcó un gol contra Namibia, pidió personalmente al seleccionador Valeri Karpin que no le incluyera en la lista de las próximas convocatorias. Este desplante ha provocado intensos debates en la comunidad futbolística.

La reacción tajante de Bubnov: «El equipo no es propiedad del entrenador»

El legendario exdefensa de la selección de la URSS, Aleksandr Bubnov, defendió la decisión del jugador en el programa «Comment.Show», destacando los siguientes puntos clave:

  • El factor entrenador: «Independientemente de cómo sea la selección, se considera el equipo del entrenador. Si llega otro entrenador, el equipo cambia por completo. He vivido personalmente situaciones así», señaló Bubnov;

  • El derecho a no ser obligado: El experto señaló que cualquier jugador, incluso una superestrella mundial, tiene derecho a pausar su carrera internacional o tomarse un descanso, y nadie tiene derecho a obligarle;

  • Un posible regreso en el futuro: Se sugirió que si en el futuro llega otro entrenador a la selección, podría hablar con el jugador para convencerle de que regrese.

Las próximas pruebas en Taskent y Krasnodar

La selección nacional de Rusia, dirigida por Valeri Karpin, se prepara para disputar dos importantes partidos amistosos durante la fecha FIFA de noviembre:

  • El choque central en Taskent: Los jugadores rusos 12 de noviembre se enfrentarán a la selección nacional de Uzbekistán en la ciudad de Taskent;

  • Duelo contra Venezuela: El segundo partido internacional tendrá lugar el 17 de noviembre en el moderno estadio de Krasnodar contra la selección de Venezuela;

  • La línea de ataque sin Glushenkov: En estos partidos sin el delantero más peligroso de la RPL, Karpin se verá obligado a reorganizar la plantilla y dar oportunidades a otros delanteros.

Esta decisión de Glushenkov provocará sin duda cambios tácticos importantes para la selección de Uzbekistán antes del duelo en Taskent contra un rival serio.

Maksim GlushenkovValeri KarpinZenitSelección de RusiaFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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