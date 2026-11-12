Karpin reconoce el crecimiento de la selección de Uzbekistán y responde a Cannavaro

El seleccionador de Rusia, Valeri Karpin, durante la rueda de prensa previa al partido contra Uzbekistán, habló sobre el nivel actual del rival, Abdukodir Khusanov y Eldor Shomurodov. El técnico ruso admitió que la selección de Uzbekistán es ahora un equipo mucho más fuerte y disciplinado que en 2022. Por su parte, el delantero Konstantin Tyukavin expresó su pesar por no poder enfrentarse al defensa del « Manchester City» Khusanov.

Antes del partido amistoso entre las selecciones de Uzbekistán y Rusia, se celebró una rueda de prensa con representantes de ambos equipos. El seleccionador ruso Valeri Karpin y el delantero Konstantin Tyukavin respondieron a las preguntas de los periodistas.

Durante la conferencia, se discutió el crecimiento de Uzbekistán en los últimos años, los puntos fuertes del equipo, la ausencia de Abdukodir Khusanoven el partido, la carrera de Eldor Shomurodov en Italia e incluso las opiniones de Fabio Cannavaro sobre Karpin.

«Uzbekistán es mucho más fuerte que en 2022»

En la rueda de prensa, se le preguntó a Karpin si compararía a la selección de Uzbekistán con la de Eslovenia. El periodista recordó que en 2022, antes de jugar contra Rusia, Uzbekistán aún no había participado en un Mundial, a diferencia de ahora.

Karpin dijo que no había visto los últimos partidos del rival para evaluar su estado actual, pero reconoció el progreso de Uzbekistán.

«Quizás hace mucho que no los vemos. No he seguido sus partidos actuales, así que no puedo compararlos con Eslovenia. En aquel entonces, en 2021, jugamos contra Eslovaquia y Eslovenia. Desde entonces, no nos hemos enfrentado.

Por eso no sé en qué estado se encuentran ahora. Pero creo que Uzbekistán es mucho más fuerte que en 2022. Quizás ahora sean incluso mejores que entonces», dijo el técnico ruso.

Karpin señaló el punto más fuerte de Uzbekistán

Se le preguntó al técnico ruso qué aspectos de la selección de Uzbekistán destacaría y qué táctica aplicaría contra ellos.

Karpin dio una respuesta breve pero notable. En su opinión, el mayor cambio en la selección uzbeka es el aumento de la disciplina táctica.

«Verán en el partido de mañana cómo aprovechamos esos aspectos. Creo que la mayor diferencia respecto a 2022 es que la selección de Uzbekistán se ha convertido en un equipo mucho más disciplinado. Así lo describiría», dijo Karpin.

Este reconocimiento es especialmente significativo, ya que el entrenador rival destaca no solo los resultados, sino también el crecimiento en el juego colectivo y la disciplina táctica.

Tyukavin quería jugar contra Khusanov

En la conferencia, también se le preguntó al delantero ruso Konstantin Tyukavin sobre la ausencia de Abdukodir Khusanov en el próximo encuentro.

«¿Le entristece perderse la oportunidad de jugar contra el defensa del « Manchester City»?

Tyukavin no ocultó que quería enfrentarse a un jugador de tal nivel.

«No, no diría que estoy triste. Pero, por supuesto, quería jugar contra un defensa tan fuerte para probar mis capacidades y su potencial. Pero, según entiendo, no participará en el partido de mañana, ¿verdad? Es una lástima», dijo el delantero ruso.

De esta forma, el representante ruso demostró abiertamente que valora el nivel actual de Khusanov. La respuesta confirma que la carrera del defensa uzbeko en uno de los clubes líderes de Inglaterra está atrayendo la atención de futbolistas extranjeros.

¡Qué dijo Karpin sobre el juego de Eldor Shomurodov?

Los periodistas también preguntaron al técnico ruso sobre la carrera de Eldor Shomurodov en Italia y su nivel de juego actual.

Karpin destacó que conoce al delantero desde hace tiempo, pero que para evaluar su estado actual es necesario entrenar juntos. Al mismo tiempo, reconoció el crecimiento de Shomurodov en los últimos años.

«Es difícil decir si su nivel actual es el más alto o no. Lo estoy observando desde fuera, igual que ustedes. Para evaluarlo, necesitamos pasar más tiempo juntos, al menos trabajar juntos en los entrenamientos.

En cuanto al juego que muestra ahora, ha demostrado su potencial. Ya lo hizo en el Rostov. Además, tuvo una buena escuela de fútbol en Italia. Por eso, el juego que muestra ahora es, ante todo, una señal de alto nivel. Lo más importante es que mantenga ese estándar», dijo Karpin.

¿Le afectó a Karpin que Cannavaro no pudiera recordarlo?

Uno de los momentos más interesantes de la rueda de prensa tuvo que ver con Fabio Cannavaro.

Anteriormente, cuando se le preguntó al seleccionador de Uzbekistán sobre Karpin, no mencionó el nombre del técnico ruso, aunque señaló que había sido un buen jugador y que esperaba que fuera un buen entrenador.

Basándose en esto, un periodista le preguntó a Karpin cómo le había afectado el hecho de que Cannavaro no pudiera recordarlo por su nombre y apellido.

El técnico ruso reaccionó con calma ante esta situación:

«Si no pudo recordarlo, pues no pudo. No pasa nada», dijo Karpin.

La doppi, el esquema táctico y la broma sobre Anton Miranchuk

En la rueda de prensa también hubo momentos sinceros relacionados con nuestra cultura nacional. Uno de los periodistas le regaló una doppi a Karpin y le sugirió que se la probara. Además, se le hizo una pregunta humorística sobre un vídeo viral en el que una mujer dibujaba un esquema táctico.

Karpin aceptó probarse la doppi y bromeó diciendo que también aplicaría la táctica del vídeo.

«Entonces, ¿están hablando de la táctica del vídeo? Por supuesto que puedo probarme la doppi. También aplicaremos la táctica. Supongo que se refieren a la táctica que nos falta actualmente... Y luego... Anton Miranchuk no está. En cuanto al resto, aplicaremos la táctica. Luego verán el resultado», dijo.

¿Qué espera el entrenador ruso?

Según Karpin, la selección de Rusia afronta cada encuentro con grandes expectativas. Quiere que los aspectos trabajados en los entrenamientos se reflejen en las acciones de los jugadores y que el equipo se vea consolidado.

Konstantin Tyukavin también destacó que el objetivo principal es mostrar un buen fútbol.

«Nuestras expectativas son siempre las mismas: salir al campo, cumplir nuestra tarea, mostrar lo que aprendemos en los entrenamientos y lo que el cuerpo técnico nos enseña. Lo más importante es mostrar un buen fútbol», dijo el delantero.

Encuentro Uzbekistán — Rusia

Recordamos que el partido amistoso entre las selecciones de Uzbekistán y Rusia se llevará a cabo el 12 de noviembre en el estadio «Pakhtakor» de Taskent. El encuentro comenzará a las 20:00, hora de Taskent.

Como se desprende de las opiniones expresadas en la rueda de prensa, los representantes rusos ya no ven a Uzbekistán como el equipo de años anteriores. El reconocimiento de Karpin sobre la disciplina táctica y el deseo de Tyukavin de jugar contra Khusanov aumentan aún más el interés por el próximo partido.

Ahora, el propio encuentro mostrará cómo se traducirán estas palabras en el campo.