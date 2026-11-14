Países Bajos aplasta a Grecia 7-0: ¿Qué opina Xavi Hernández?

En la quinta jornada de la UEFA Nations League, la selección nacional de los Países Bajos recibió a Grecia en casa y protagonizó una verdadera sensación. Marcando sin respuesta 7 goles los neerlandeses regalaron una noche inolvidable a sus aficionados.

Comentarios post-partido de Xavi Hernández

Tras el encuentro, el seleccionador de los Países Bajos, Xavi Hernández expresó sus impresiones sobre el partido al sitio oficial de la UEFA:

«Estoy muy satisfecho con el partido. Hicimos un gran trabajo: supimos cómo atacar, aprovechamos los espacios libres varias veces y creamos muchas ocasiones. La primera parte fue fantástica, así que debo felicitar a los jugadores. Pero esto es solo un partido. Debemos seguir por este camino. Todavía queda un largo camino por recorrer» dijo el entrenador.

Xavi también destacó la fortaleza del rival: