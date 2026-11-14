Países Bajos aplasta a Grecia 7-0: ¿Qué opina Xavi Hernández?
En la quinta jornada de la UEFA Nations League, la selección nacional de los Países Bajos recibió a Grecia en casa y protagonizó una verdadera sensación. Marcando sin respuesta 7 goles los neerlandeses regalaron una noche inolvidable a sus aficionados.
Comentarios post-partido de Xavi Hernández
Tras el encuentro, el seleccionador de los Países Bajos, Xavi Hernández expresó sus impresiones sobre el partido al sitio oficial de la UEFA:
«Estoy muy satisfecho con el partido. Hicimos un gran trabajo: supimos cómo atacar, aprovechamos los espacios libres varias veces y creamos muchas ocasiones. La primera parte fue fantástica, así que debo felicitar a los jugadores. Pero esto es solo un partido. Debemos seguir por este camino. Todavía queda un largo camino por recorrer» dijo el entrenador.
Xavi también destacó la fortaleza del rival:
«Los jugadores están trabajando muy duro en los entrenamientos. Estoy orgulloso de ellos. Grecia es un muy buen equipo, con jugadores talentosos, especialmente en ataque. Juegan en clubes potentes. Por eso hoy jugamos a un nivel alto. ¡Una gran victoria!»
Estadísticas del partido y goleadores
Información
Resultado
Países Bajos — Grecia — 7:0
Goleadores
Xavi Simons, Tijjani Reijnders (3), Jurriën Timber (2), Donyell Malen
Posición en el grupo
Países Bajos (11 puntos, 1er lugar), Grecia (8 puntos, 2do lugar)
Héroes del partido y situación del grupo
Cabe recordar que en este encuentro, por parte de los neerlandeses, Xavi Simons abrió el marcador, mientras que Tijjani Reijnders anotó 3 veces, logrando un hat-trick. Además, Jurriën Timber marcó un doblete, Donyell Malen puso el broche final.
Tras esta contundente victoria, la selección de los Países Bajos suma 11 puntos y lidera con autoridadel grupo 2. Grecia se mantiene en segundo lugar con 8 puntos.
¿Crees que la selección de los Países Bajos bajo el mando de Xavi Hernández podrá ganar el título de la Nations League esta temporada? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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