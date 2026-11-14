Científicos detectan una misteriosa señal de radio proveniente de una estrella a 11,5 años luz de la Tierra

Astrónomos han registrado una señal de radio inusual proveniente de GJ 725A, una enana roja situada a unos 11,5 años luz de la Tierra. El origen de esta radiación, observada a una frecuencia de unos 45 megahercios, sigue siendo desconocido. Los científicos suponen que podría estar relacionado con la actividad magnética de la estrella o con sus planetas circundantes.

El estudio fue realizado por un equipo internacional de astrónomos basado en observaciones hechas con el radiotelescopio LOFAR. La señal se detectó en el rango de 42 a 50 megahercios y persistió durante una hora de observación. Sin embargo, no se volvió a registrar en observaciones posteriores.

Los científicos también descubrieron que la señal de radio tiene una fuerte polarización circular. Su tasa de polarización alcanzó el 74 %. El análisis astrométrico demostró que la fuente de la radiación es la estrella GJ 725A, y no su estrella compañera.

Los investigadores proponen tres hipótesis para explicar el origen de la señal.

Según la primera hipótesis, la señal de radio podría estar relacionada con auroras polares en un gran planeta gaseoso aún no identificado que orbita a larga distancia alrededor de la estrella. El campo magnético de dicho planeta debería ser potente. Los científicos comparan este proceso con la interacción magnética entre Júpiter y su luna Io, que presenta una alta actividad volcánica.

La segunda posibilidad sugiere que la señal es resultado de la propia actividad magnética de la estrella. Sin embargo, GJ 725A se considera una estrella relativamente tranquila que gira sobre su eje aproximadamente una vez cada 103 días. Por lo tanto, esta hipótesis también requiere investigación adicional.

Según la tercera hipótesis, la señal de radio podría haber surgido como resultado de una interacción magnética entre la estrella y un planeta rocoso ya conocido llamado GJ 725Ab. Este planeta orbita alrededor de la estrella en aproximadamente 11,2 días. Su masa es 2,8 veces mayor que la de la Tierra. Sin embargo, no está claro si las propiedades magnéticas de dicho planeta son suficientes para generar la potente señal de radio observada.

Los científicos planean observar regularmente el sistema GJ 725A en radiofrecuencias, además de realizar investigaciones adicionales en los rangos de rayos X y ultravioleta para determinar la fuente original de la señal.

Los resultados del estudio se publicaron en la plataforma arXiv el 5 de noviembre de 2026. El artículo Astronomy & Astrophysics ha sido aceptado para su publicación en la revista.