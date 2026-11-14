Suspendido 12 partidos el portero responsable de la muerte de un futbolista
Una tragedia sin precedentes y profundamente triste ha ocurrido en el fútbol español. El portero del club Andorra, Jesús Owono, ha recibido una severa sanción disciplinaria. Tras su brutal acción en el campo, el centrocampista del Tenerife, Jesús de Miguel, falleció.
La estricta decisión del comité de disciplina
El comité de disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, tras analizar profundamente lo ocurrido, decidió imponer a Jesús Owono una sanción de 12 partidos de suspensión. Los expertosseñalan que esta es una de las sanciones más graves contempladas en el reglamento vigente.
Detalles del incidente y la sanción
Indicadores
Fecha
2 de noviembre (partido de Segunda)
Participantes
Jesús Owono (Andorra) y Jesús de Miguel (Tenerife)
Sanción aplicada
12 partidos de suspensión
Resultado de la tragedia
Fallecimiento del centrocampista de 30 años
¿Cómo ocurrió la tragedia?
El pasado 2 de noviembre de este año, durante un partido de la Segunda División española, el portero Owono golpeó violentamente con el pie el pecho del jugador rival de Miguel.
Los médicos del campo lograron reanimar al jugador directamente en el estadio. Sin embargo, el centrocampista de 30 años, trasladado de urgencia al hospital, falleció al día siguiente debido a las graves lesiones sufridas. Esta noticia conmocionó a toda la comunidad futbolística.
Estado psicológico y mensaje del portero
Jesús Owono, quien también defiende a la selección de Guinea Ecuatorial, está viviendo esta tragedia con gran dolor. Según los medios, el portero del Andorra se encuentra en estado de shock: apenas asiste a los entrenamientos, sale poco de casa y, debido al estrés severo, ha buscado ayuda psicológica.
Anteriormente, Owono expresó sus condolencias a la familia y a los aficionados del fallecido Jesús de Miguel a través de las redes sociales. Este suceso nos obliga a reflexionar seriamente sobre la seguridad y el respeto mutuo en el deporte.
¿Qué otras medidas estrictas creen que deberían tomarse para prevenir acciones tan peligrosas y brutales en los campos de juego? ¡Dejen su opinión en los comentarios!
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