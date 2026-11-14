Suspendido 12 partidos el portero responsable de la muerte de un futbolista

Una tragedia sin precedentes y profundamente triste ha ocurrido en el fútbol español. El portero del club Andorra, Jesús Owono, ha recibido una severa sanción disciplinaria. Tras su brutal acción en el campo, el centrocampista del Tenerife, Jesús de Miguel, falleció.

La estricta decisión del comité de disciplina

El comité de disciplina de la Real Federación Española de Fútbol, tras analizar profundamente lo ocurrido, decidió imponer a Jesús Owono una sanción de 12 partidos de suspensión. Los expertosseñalan que esta es una de las sanciones más graves contempladas en el reglamento vigente.

Detalles del incidente y la sanción Indicadores Fecha 2 de noviembre (partido de Segunda) Participantes Jesús Owono (Andorra) y Jesús de Miguel (Tenerife) Sanción aplicada 12 partidos de suspensión Resultado de la tragedia Fallecimiento del centrocampista de 30 años

¿Cómo ocurrió la tragedia?

El pasado 2 de noviembre de este año, durante un partido de la Segunda División española, el portero Owono golpeó violentamente con el pie el pecho del jugador rival de Miguel.