La verdad detrás de la pelea en Abu Dabi: Islam Makhachev condena las acciones de Merab

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La verdad detrás de la pelea en Abu Dabi: Islam Makhachev condena las acciones de Merab

La reconocida estrella de la UFC, el campeón de peso ligero Islam Makhachev, en Abu Dabi Usman Nurmagomedov y Merab Dvalishvili expresó su postura sobre el sonado conflicto ocurrido entre ambos. Se opuso a quienes critican a Usman y a su equipo en Internet, recordando las causas del incidente.

La declaración de Makhachev y los eventos previos en Georgia

Según Islam Makhachev, muchos solo ven un lado de la situación y lanzan acusaciones injustas. Citó el incidente ocurrido anteriormente en Georgia.

«Les pregunto a quienes ahora condenan e insultan a Usman y a sus amigos: ¿por qué se quedaron callados cuando Merab golpeó a un luchador de Daguestán sin motivo alguno y mancilló su honor? Ese joven no fue a ver a Merab con malas intenciones, solo para hablar. El incidente de hoy fue iniciado por Merab en su propio país. Se atrevió a golpear a un invitado y también insultó a su madre», escribió Islam Makhachev.

Parámetros del conflicto y reacciones

Detalles e información

Persona que dio su opinión

Islam Makhachev (Campeón de la UFC)

Conflicto en el centro del debate

El enfrentamiento en Abu Dabi entre Usman Nurmagomedov y Merab Dvalishvili

Incidente previo (Georgia)

La pelea entre Dvalishvili y Ahmad Khodzhimagomedov antes del torneo RAF el 10 de junio

Acusación principal

Casos de agresión a un invitado e insultos a su madre

Continuación de conflictos anteriores

Recordemos que el 10 de junio de este año, antes del torneo RAF celebrado en Georgia, también surgió un desacuerdo entre Merab Dvalishvili y Ahmad Khodzhimagomedov. En aquel entonces, se informó que Khodzhimagomedov quería preguntar a Merab la razón de sus comentarios negativos sobre Umar Nurmagomedov, pero que Dvalishvili lo golpeó inesperadamente. Los recientes eventos en Abu Dabi son discutidos apasionadamente por la comunidad deportiva como la continuación de esas viejas tensiones.

En su opinión, ¿qué medidas debería tomar la dirección de la liga para evitar este tipo de conflictos personales y colectivos en el mundo de las MMA? ¡Deje su opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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