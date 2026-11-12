La verdad detrás de la pelea en Abu Dabi: Islam Makhachev condena las acciones de Merab
La reconocida estrella de la UFC, el campeón de peso ligero Islam Makhachev, en Abu Dabi Usman Nurmagomedov y Merab Dvalishvili expresó su postura sobre el sonado conflicto ocurrido entre ambos. Se opuso a quienes critican a Usman y a su equipo en Internet, recordando las causas del incidente.
La declaración de Makhachev y los eventos previos en Georgia
Según Islam Makhachev, muchos solo ven un lado de la situación y lanzan acusaciones injustas. Citó el incidente ocurrido anteriormente en Georgia.
«Les pregunto a quienes ahora condenan e insultan a Usman y a sus amigos: ¿por qué se quedaron callados cuando Merab golpeó a un luchador de Daguestán sin motivo alguno y mancilló su honor? Ese joven no fue a ver a Merab con malas intenciones, solo para hablar. El incidente de hoy fue iniciado por Merab en su propio país. Se atrevió a golpear a un invitado y también insultó a su madre», escribió Islam Makhachev.
Parámetros del conflicto y reacciones
Detalles e información
Persona que dio su opinión
Islam Makhachev (Campeón de la UFC)
Conflicto en el centro del debate
El enfrentamiento en Abu Dabi entre Usman Nurmagomedov y Merab Dvalishvili
Incidente previo (Georgia)
La pelea entre Dvalishvili y Ahmad Khodzhimagomedov antes del torneo RAF el 10 de junio
Acusación principal
Casos de agresión a un invitado e insultos a su madre
Continuación de conflictos anteriores
Recordemos que el 10 de junio de este año, antes del torneo RAF celebrado en Georgia, también surgió un desacuerdo entre Merab Dvalishvili y Ahmad Khodzhimagomedov. En aquel entonces, se informó que Khodzhimagomedov quería preguntar a Merab la razón de sus comentarios negativos sobre Umar Nurmagomedov, pero que Dvalishvili lo golpeó inesperadamente. Los recientes eventos en Abu Dabi son discutidos apasionadamente por la comunidad deportiva como la continuación de esas viejas tensiones.
En su opinión, ¿qué medidas debería tomar la dirección de la liga para evitar este tipo de conflictos personales y colectivos en el mundo de las MMA? ¡Deje su opinión en los comentarios!
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