La histórica Copa Mundial 2026, que tiene a todo el planeta pegado a las pantallas, está deleitando al mundo con sus primeros momentos intensos. Esta enorme fiesta deportiva ha reunido no solo a millones de aficionados, sino también a leyendas vivas que han dejado una huella imborrable en la historia del fútbol. Una de las estrellas más brillantes y mágicas del mundo del fútbol, el excentrocampista del PSG, Barcelona, AC Milan y la selección nacional de Brasil, Ronaldinho, también asistió a la ceremonia de apertura de la actual Copa Mundial y no pudo ocultar su emoción ante este evento global.

Para la exestrella brasileña conocida como el 'Mago del fútbol', este país no es en absoluto ajeno. Durante su carrera, representó con orgullo al famoso club mexicano Querétaro y se ganó un lugar especial en los corazones de los aficionados locales.

«Hay una energía positiva increíble en México»

Ronaldinho, un icono vivo del fútbol mundial, expresó sus sentimientos sinceros tras regresar a suelo mexicano a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter):

«¡Volver a la tierra de México, que me es tan querida, para participar una vez más en la ceremonia oficial de apertura de una Copa Mundial tan magnífica me llena de alegría y felicidad infinitas! Estoy muy feliz de encontrarme aquí de nuevo con mis queridos amigos del campo y muchas leyendas del deporte. En este lugar reina ahora mismo una energía increíble, única y muy positiva; ¡es una fiesta realmente hermosa para millones de aficionados al fútbol! Todo el mundo sabe cuánto amo a este hermoso país, y siempre disfruto especialmente venir aquí... ¡Vamos, que el próximo torneo sea realmente especial e inolvidable para todos nosotros!»

A través de la tabla analítica especial a continuación, puede ver la rica historia futbolística del legendario Ronaldinho y sus conexiones con México, uno de los anfitriones de la Copa Mundial 2026:

Estatus del jugador Mayor logro en equipo Grandes clubes en los que jugó Legado en el fútbol mexicano Expectativas para la Copa Mundial 2026 Leyenda y mago del fútbol Campeón del Mundo 2002 PSG, Barcelona, Milán Exmiembro del club Querétaro El festival de fútbol más único de la historia

Visita de un campeón histórico a la Copa Mundial

Cabe destacar que las palabras y el estatus de Ronaldinho en las Copas Mundiales tienen un peso importante. En 2002, durante la Copa Mundial organizada en tierras asiáticas (Japón y Corea del Sur), hizo verdadera magia con la selección nacional de Brasil, levantando el trofeo dorado y convirtiéndose en campeón del mundo. Incluso años después, su amor por el fútbol no se ha desvanecido.

Opinión de expertos: La presencia de grandes jugadores como Ronaldinho directamente en el campo al inicio de la Copa Mundial 2026 sirve para elevar el prestigio del torneo y el entusiasmo de los aficionados a un nivel superior. Su bendición y sus deseos serán sin duda una gran motivación para la nueva generación de jugadores.

En este torneo histórico organizado por América del Norte, se esperan muchos más momentos «especiales y hermosos» mencionados por la leyenda.

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