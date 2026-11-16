Derrota estrepitosa por 1:4: ¿de qué se queja el líder de la «Squadra Azzurra»?

La selección nacional de Italia Liga de Naciones de la UEFA sufrió una inesperada y abultada derrota en la sexta jornada de la fase de grupos contra Bélgica. Tras caer por 1:4 como visitante, la «Squadra Azzurra», a pesar de haber liderado el grupo durante mucho tiempo, finalmente no logró clasificarse para la fase final.

Fatiga y desafíos de una nueva etapa

Tras el partido, el portero y capitán del equipo Gianluigi Donnarumma reveló las causas principales de la derrota en una entrevista con el servicio de prensa de la UEFA. Según sus palabras, la fatiga física de los jugadores pasó factura: