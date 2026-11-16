Derrota estrepitosa por 1:4: ¿de qué se queja el líder de la «Squadra Azzurra»?

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Derrota estrepitosa por 1:4: ¿de qué se queja el líder de la «Squadra Azzurra»?

La selección nacional de Italia Liga de Naciones de la UEFA sufrió una inesperada y abultada derrota en la sexta jornada de la fase de grupos contra Bélgica. Tras caer por 1:4 como visitante, la «Squadra Azzurra», a pesar de haber liderado el grupo durante mucho tiempo, finalmente no logró clasificarse para la fase final.

Fatiga y desafíos de una nueva etapa

Tras el partido, el portero y capitán del equipo Gianluigi Donnarumma reveló las causas principales de la derrota en una entrevista con el servicio de prensa de la UEFA. Según sus palabras, la fatiga física de los jugadores pasó factura:

«Hemos iniciado una nueva etapa, es natural que haya altibajos. Hicimos un gran partido contra Francia, pero esta vez saltamos al campo un poco cansados», declaró el experimentado guardameta.

El encuentro y las estadísticas del equipo

Detalles

Competición y fase

Liga de Naciones de la UEFA, 6.ª jornada

Resultado

Bélgica — Italia 4:1

Problema principal

Fatiga física y mayor intensidad del rival

Resultado final

Pérdida del liderato y eliminación de la fase final

Superioridad del rival y realidad reconocida

Donnarumma recordó que nadie esperaba resultados tan negativos de Italia en los encuentros anteriores. Asimismo, reconoció con honestidad que la selección de Bélgica se mostró superior en todos los aspectos del juego durante este partido. Este duro resultado pone fin prematuramente a la participación italiana en el torneo.

¿Cree que la selección de Italia dirigida por Roberto Mancini podrá salir pronto de esta crisis? ¡Deje su opinión en los comentarios!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editor
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