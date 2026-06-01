NYDIG: Un gran inversor detrás de una operación de 1.300 millones de USD en acciones de IBIT

La operación en bloque de 1.260 millones de dólares realizada la semana pasada en el fondo iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock fue, muy probablemente, una salida rápida de un gran inversor (una «ballena») de una posición direccional. Greg Cipolaro, jefe de investigación de la firma de servicios financieros NYDIG, analizó los detalles de esta operación y llegó a esta conclusión. Así lo informa Cointelegraph.com informa.

El martes, un operador anónimo vendió 29,2 millones de acciones de IBIT de BlackRock a través de un «dark pool», una plataforma privada donde las instituciones ejecutan grandes transacciones sin afectar al mercado público. En un informe de investigación, Cipolaro señaló que el vendedor aceptó vender las acciones a 1,01 dólares por debajo del precio de mercado, renunciando a 29,5 millones de dólares de beneficio para una ejecución rápida. Esto indica una salida urgente de una posición concentrada.

Las grandes transacciones suelen afectar al sentimiento del mercado. Tras esta operación, el precio de Bitcoin (BTC) cayó un 2,8% durante el día. Según el analista de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, el mercado absorbió esta venta masiva mejor de lo esperado. Sin embargo, la razón de la decisión del vendedor —ya sea por restricciones personales o por un cambio en la visión de inversión— sigue siendo desconocida.

Los ETF de Bitcoin registrados en EE. UU. han registrado salidas netas de capital durante 11 días de negociación consecutivos. Según datos de Farside Investors, el día que se realizó la operación de IBIT se retiraron 333,6 millones de dólares de los fondos. Desde el 14 de mayo, han salido más de 2.900 millones de dólares de los ETF.

Mientras tanto, el sentimiento general del mercado sigue siendo inestable. El Crypto Fear & Greed Index mostró 29 de 100 puntos el lunes, lo que indica «miedo» en el mercado. Cipolaro opina que los métodos utilizados por la ballena indican urgencia, lo que podría estar relacionado con retiros de fondos de los inversores o restricciones en el balance.