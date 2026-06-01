El Congreso de EE. UU. regresa y el informe de empleo: Análisis semanal de criptomonedas

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El Congreso de EE. UU. regresa y el informe de empleo: Análisis semanal de criptomonedas

Se espera que el Congreso de los EE. UU. reanude sus actividades esta nueva semana. Esto marca el comienzo de un período crítico para nuevas iniciativas legislativas sobre el mercado de criptomonedas y la regulación de activos digitales. Además, la conclusión de las discusiones públicas sobre el proyecto GENIUS será un punto focal para los inversores. Así lo informa Coindesk.com .

En el frente macroeconómico, se espera la publicación del próximo informe de empleo sobre el mercado laboral de EE. UU. Estos datos podrían determinar los futuros pasos de la Fed respecto a los recortes de las tasas de interés. La tasa de desempleo y el número de nuevos empleos afectan directamente los precios de activos principales como Bitcoin y Ethereum.

Como parte del análisis semanal de criptomonedas, se ha elaborado una lista de actualizaciones importantes en el ecosistema blockchain y eventos económicos clave. Los inversores también deben monitorear el movimiento de los índices Nasdaq y S&P 500, ya que la correlación entre las acciones tecnológicas y el mercado cripto sigue siendo alta.

Ante los cambios económicos esperados durante la semana, las fluctuaciones en el índice USD y los precios del oro también podrían afectar la liquidez en el mercado de activos digitales. La comunidad cripto observa especialmente de cerca la actitud de los legisladores estadounidenses hacia las monedas digitales.

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