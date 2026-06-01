Banco Central Europeo: Las stablecoins plantean riesgos financieros heredados

Isabel Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), ha advertido que las stablecoins podrían introducir vulnerabilidades de los mercados financieros tradicionales en el sistema financiero tokenizado. En una conferencia en Seúl, Schnabel destacó que estos activos podrían provocar salidas de capital del sistema bancario y reducir la eficacia de la política monetaria. En su opinión, los bancos centrales deben modernizar el dinero público mediante herramientas como el euro digital. Así lo informa Cointelegraph.com .

Al comparar las stablecoins con los fondos del mercado monetario, Schnabel señaló que, si bien son una innovación útil, son propensas a las ventas forzadas (fire sales) y a las crisis bancarias. También afirmó que la popularidad de las stablecoins podría consolidar aún más el dominio global del USD. Actualmente, casi todas las stablecoins en circulación están vinculadas al dólar, y otras monedas tienen una cuota muy pequeña en este mercado.

En respuesta, el BCE está trabajando en dos direcciones: el euro digital minorista y el dinero de banco central tokenizado mayorista. En marzo, el BCE presentó la hoja de ruta Appia para los mercados financieros tokenizados europeos. El proyecto Pontes, cuyo lanzamiento está previsto para el tercer trimestre de 2026, actuará como puente entre los servicios TARGET y la tecnología blockchain.

Se enfatizó que los bancos centrales no deben resistirse a la innovación, sino regularla para mantener la estabilidad financiera. Anteriormente, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, también había declarado que las stablecoins no son la mejor manera de aumentar el papel internacional del euro, y que se debe desarrollar una infraestructura basada en el dinero del banco central.

Actualmente, la Comisión Europea está revisando las normas MiCA que regulan el mercado de criptoactivos. Grandes bolsas como Coinbase están participando en este proceso, pidiendo reglas más competitivas para las stablecoins. Los expertos creen que los mecanismos de regulación son cruciales para mantener la confianza en el sistema financiero.