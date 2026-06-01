MEXC lanza la plataforma 'RealStocks': Acciones de EE. UU. con 0 comisión

Mutsamudu, Comoras – MEXC ha anunciado oficialmente el lanzamiento de su innovador producto 'RealStocks', que une el mundo de las finanzas tradicionales y el cripto. A través de esta nueva herramienta, los usuarios obtienen derechos de propiedad sobre acciones de las empresas más grandes de EE. UU. La plataforma elimina las complejidades del comercio bursátil tradicional, ofreciendo la comodidad y los bajos costos de transacción típicos de los exchanges de criptomonedas. Esto fue reportado por Cointelegraph.com informa.

Durante mucho tiempo, los inversores se enfrentaron a dos problemas al acceder al mercado de valores de EE. UU.: procesos complejos de cambio de divisas con brokers tradicionales o activos sintéticos de baja liquidez en plataformas cripto. 'RealStocks' resuelve estos problemas, permitiendo a los usuarios recibir dividendos reales. Los procesos de negociación se realizan totalmente a través de USDT, lo que hace que el proceso sea tan fácil y rápido como el comercio de criptomonedas.

MEXC está implementando este proyecto en asociación con Atomic Vaults, una firma de corretaje con licencia FINRA en EE. UU. Atomic Vaults cuenta con el respaldo de grandes fondos como Founders Fund y ARK Invest, y procesa más de 15 mil millones de USD en volumen de negociación mensual. Los usuarios pueden operar de acuerdo con el horario del mercado Nasdaq, y durante el período de lanzamiento, la comisión de la plataforma se establece en 0 %.

Con motivo del lanzamiento del nuevo producto, MEXC ha anunciado tres grandes campañas de incentivos. Estas incluyen recompensas de airdrop de SpaceX(PRE), un fondo de premios en acciones de 1 000 000 USD y subsidios para datos de mercado en tiempo real. Estas campañas sirven para minimizar las barreras de entrada para los nuevos inversores en el mercado de valores de EE. UU.