Bitwise adquiere el fondo cripto de 259 millones de dólares de Superstate

La firma de gestión de activos Bitwise ha completado la adquisición del Crypto Carry Fund (USCC) de Superstate. Este vehículo de inversión tokenizado se especializa en generar rendimientos a través de estrategias de trading de criptomonedas neutrales al mercado. Bitwise anunció el 7 de mayo que asumiría la gestión del fondo a medida que Superstate centra su atención en su plataforma FundOS, según informa Cointelegraph.com informa.

El fondo está abierto a inversores cualificados y utiliza una estrategia de "cash-and-carry" basada en capturar la diferencia entre los precios de futuros de criptomonedas y los precios al contado. Tras la transición, el fondo mantuvo su ticker de token USCC y sus contratos inteligentes existentes. Según Bitwise, al 29 de mayo, el fondo tenía aproximadamente 259 millones de dólares en activos bajo gestión y un rendimiento de alrededor del 4 %.

La cartera del fondo consiste en una mezcla de garantías en efectivo, bonos del Tesoro tokenizados y criptoactivos como Solana (SOL), EtherFi (eETH) y XRP. Las acciones de USCC son compatibles para operaciones de préstamo en protocolos DeFi como Aave, Kamino y Morpho. Fundada en 2017, Bitwise gestiona actualmente 11.000 millones de dólares en activos de clientes a través de ETF y fondos privados.

El sector de fondos de estrategia activa tokenizada está mostrando un rápido crecimiento. Según RWA.xyz, el volumen de activos en esta categoría ha crecido de 449 millones de dólares a 1.380 millones de dólares en un año, un aumento de más del 200 %. Ante esta tendencia, grandes gestoras como T. Rowe Price también están trabajando en ETF gestionados activamente que invierten directamente en Bitcoin, Ethereum y otros activos digitales.