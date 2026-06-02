Anchorage lanza una plataforma para mitigar riesgos de contraparte en el comercio de criptomonedas

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Anchorage lanza una plataforma para mitigar riesgos de contraparte en el comercio de criptomonedas

Anchorage Digital ha lanzado una plataforma de liquidación que permite a los clientes institucionales operar en mercados cripto manteniendo sus activos en su banco regulado a nivel federal. La empresa afirmó que esta solución ayuda a gestionar los riesgos operativos y de contraparte, según informó Cointelegraph.com. informado por.

El sistema de Liquidación Multipartita Coordinada (CMS), anunciado el lunes, conecta plataformas de negociación, corredores principales y clientes institucionales a través de una capa de liquidación común. Los activos permanecen bajo la custodia de Anchorage Digital Bank durante todo el proceso de negociación. CMS verifica las obligaciones de financiación y coordina las liquidaciones entre los participantes, reduciendo el número de transferencias de activos.

Según la empresa, el sistema fue diseñado para reducir la necesidad de prefinanciación de cuentas de intercambio, una práctica común en los mercados cripto. Anchorage criticó que muchas operaciones cripto se realicen en plataformas offshore que actúan simultáneamente como bolsa, custodio y agente de liquidación.

En el modelo CMS, los corredores principales gestionan los saldos de los clientes y las relaciones crediticias, mientras que las plataformas de negociación actúan como motores de emparejamiento. Anchorage proporciona servicios de custodia y liquidación. El proyecto se lanza en asociación con Spotex, una plataforma de comercio de divisas con miles de millones de dólares en volumen diario.

Las instituciones financieras y las empresas de activos digitales están expandiendo rápidamente los activos tokenizados y la infraestructura de negociación institucional. En particular, Canton Network se está convirtiendo en un centro para empresas que exploran liquidaciones basadas en blockchain. Grandes bancos como Standard Chartered también siguen invirtiendo en custodia de activos digitales e infraestructura de mercado.

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