Tres hermanas con una edad total de 316 años sorprenden a los científicos

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Tres hermanas con una edad total de 316 años sorprenden a los científicos

Tres hermanas que viven en Brasil, cuya edad combinada es de 316 años, se han convertido en el centro de atención de los científicos. Recientemente fueron incluidas en el Libro Guinness de los Récords como las hermanas vivas más ancianas del mundo. Ahora, los expertos intentan descubrir el secreto de su longevidad.

El proyecto DNA Longevo, dirigido por Mayana Zas de la Universidad de São Paulo, tiene como objetivo estudiar los factores biológicos que influyen en el proceso de envejecimiento. Los investigadores comparan a personas de más de 90 y 100 años con personas con salud deteriorada o enfermedades crónicas para identificar las características que contribuyen a una vida larga.

Tres personas

Según los científicos, los factores hereditarios juegan un papel importante en el mantenimiento de la actividad física y mental en la vejez. Por ello, la existencia de varias personas longevas en una misma familia es de gran importancia para la investigación.

Zulina de Deus Nunes tiene 103 años, Zorayde de Deus Mota 104 años y Levita de Deus Nunes 109 años, todas residentes de Río de Janeiro. Los expertos señalan que podría existir un fuerte factor genético. Al mismo tiempo, el hecho de que las hermanas vivan cerca y el entorno de apoyo familiar también pudieron desempeñar un papel importante.

Tres mujeres están sentadas con carteles en sus manos, con cuatro personas de pie detrás de ellas.

Las hermanas atribuyen el secreto de su longevidad a una alimentación saludable y un estilo de vida activo. Afirman que consumieron productos naturales durante su infancia, se movieron mucho y crecieron en contacto con la naturaleza.

A través de este proyecto, los investigadores planean identificar los genes que protegen el organismo humano del envejecimiento. El objetivo final es recopilar datos de 500 centenarios para revelar con mayor precisión las bases científicas de la longevidad.

BrasilLibro Guinness de los récordsUniversidad de São PauloRío de JaneiroMayana Zas
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Aziza Shukhratova
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