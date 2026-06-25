Propuesta de comisión del 3 % sobre las remesas de migrantes en Rusia

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Propuesta de comisión del 3 % sobre las remesas de migrantes en Rusia

Se ha puesto en debate en Rusia una nueva iniciativa que podría tener una importancia significativa para los trabajadores migrantes. Se ha presentado ante la Duma Estatal un proyecto de ley que prevé el cobro de una comisión del 3 % sobre cada transferencia bancaria internacional realizada por los migrantes.

Los autores de la iniciativa señalan que una parte considerable de las transferencias transfronterizas enviadas desde Rusia hacia otros países corresponde precisamente a los trabajadores migrantes. Por ello, se plantea la cuestión de introducir una comisión adicional en este sector.

Los expertos indican que, de implementarse este cambio, podría afectar a los fondos enviados a sus países de origen por millones de ciudadanos extranjeros que trabajan en Rusia.

Según datos oficiales, el volumen de remesas enviadas a Uzbekistán desde el extranjero alcanzó los 15.000 millones de dólares durante 2025. Esto demuestra que las remesas ocupan un lugar importante en la economía del país y en los ingresos de numerosas familias.

Actualmente, esta iniciativa es solo un proyecto de ley. Aún no ha sido aprobado oficialmente ni ha entrado en vigor. El destino del proyecto se conocerá tras los debates y los procesos de votación en la Duma Estatal.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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