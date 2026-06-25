Mujer que luchaba por los desaparecidos es condenada a cadena perpetua

Mahrang Baloch, reconocida activista y médica que ha denunciado las desapariciones forzadas en la provincia de Baluchistán, al suroeste de Pakistán, enfrenta una de las pruebas más difíciles de su vida. La activista que durante años exigió respuestas sobre el destino de los desaparecidos ha sido ahora condenada a cadena perpetua.

Se informó que el tribunal antiterrorista de Pakistán encontró culpables a Mahrang Baloch y a otro activista, Sibghatullah Shah, de terrorismo, actividades contra el Estado y de la muerte de un militar durante una manifestación en la ciudad de Gwadar en 2024. El tribunal les impuso la pena de prisión perpetua. Los acusados rechazaron todos los cargos y expresaron que apelarán la decisión.

Para Mahrang Baloch, de 33 años, el tema de los desaparecidos no es un simple asunto político. Su padre, Abdul Ghaffor Langove, desapareció en 2009 y su cuerpo fue hallado casi tres años después. La activista afirma que la muerte de su padre marcó toda su vida y la impulsó a luchar por los derechos humanos.

En los años siguientes, intentó centrar la atención en el destino de miles de personas desaparecidas en Baluchistán. Según defensores de derechos humanos, miles de étnicos baluches han desaparecido sin dejar rastro en los últimos veinte años. El gobierno rechaza estas afirmaciones, señalando que algunas personas se unieron a grupos armados o abandonaron el país.

Mahrang Baloch se ha convertido en una de las líderes más prominentes de este movimiento en la última década. Organizó marchas con la participación de cientos de mujeres, lideró protestas y fue reconocida internacionalmente. Incluso fue nominada al Premio Nobel de la Paz y apareció en la lista de las «100 mujeres» de la BBC.

La familia de la activista afirma que el proceso judicial no fue justo. Según su hermana, Nadia Baloch, la defensa no tuvo oportunidades suficientes y el juicio no se llevó a cabo de manera transparente.

El gobierno sostiene que este caso no es político, sino de naturaleza criminal. Sin embargo, los seguidores de Mahrang Baloch consideran esta decisión como un paso más para reprimir las voces opositoras en Baluchistán.

En una de sus entrevistas antes de ser encarcelada, Mahrang Baloch dijo saber que podría ser privada de su libertad, pero que esto no la asustaba. Sus allegados destacan que la activista sigue sin renunciar a sus convicciones y que la lucha continúa.