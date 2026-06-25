Vinicius Junior gana su apuesta con Ancelotti: resultado histórico de la estrella brasileña

La estrella del ataque de la selección brasileña, Vinicius Junior, reveló una anécdota curiosa relacionada con el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tras su brillante actuación en la fase de grupos de la Copa del Mundo. El futbolista, que anotó un doblete en el partido contra Escocia, no solo aseguró la victoria de su equipo, sino que también ganó una apuesta particular con su técnico. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En el encuentro disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, la selección de Brasil logró una victoria contundente sobre Escocia, clasificando a los octavos de final como líder del grupo C. Vinicius Junior, quien se convirtió en el héroe del encuentro, destacó en una entrevista posterior al partido que Carlo Ancelotti dudaba de su capacidad para marcar goles de cabeza.

Ancelotti y el gol «imposible»

Según informa Goal.com, existía un acuerdo personal entre Vinicius y Ancelotti. El entrenador había comentado que el delantero brasileño no era muy fuerte en los duelos aéreos y calificó el marcar un gol de cabeza como algo «imposible». Sin embargo, en el partido contra Escocia, Vinicius Junior anotó de cabeza tras un pase de Bruno Guimaraes.

« No me preocupan las estadísticas, lo más importante es ser útil para la Seleção. Hoy incluso marqué de cabeza. Se lo había prometido a mi entrenador, quien pensaba que era casi imposible y me dijo que me daría un regalo si lo lograba. Ahora espero el regalo», bromeó el delantero de 25 años.

Resultado histórico y entrada al grupo de las leyendas

El éxito en este partido no es solo una victoria para Vinicius Junior, sino que se convierte en un hito histórico. Ha pasado a la historia como el octavo futbolista brasileño en lograr marcar en todos los partidos de la fase de grupos en una sola edición de la Copa del Mundo. De esta manera, logró repetir la hazaña de las leyendas del fútbol brasileño.

A pesar de ello, el delantero prioriza el éxito colectivo sobre los logros personales. Según sus palabras, el objetivo principal ahora es mostrar un juego aún más fuerte en la fase de eliminación directa y avanzar hacia el campeonato. En el duelo contra Escocia, los brasileños aprovecharon eficazmente los errores de la defensa rival, demostrando una vez más que son favoritos.

Vinicius, quien abrió el marcador ya en el minuto 7, celebró su segundo gol justo antes del final de la primera parte. A pesar de que el sistema VAR anuló otro de sus goles por una infracción, el delantero alcanzó su objetivo. Ahora, todo el mundo del fútbol espera con interés ver qué regalo preparará Carlo Ancelotti para su pupilo.