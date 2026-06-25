Cámara de seguridad graba un robo insólito

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Cámara de seguridad graba un robo insólito

Un robo insólito ocurrido en una de las tiendas de México quedó registrado por las cámaras de seguridad. El video del incidente se difundió rápidamente en las redes sociales, captando la atención de los usuarios.

En las imágenes se ve a un hombre que, aprovechando que el vendedor estaba distraído con su teléfono, entró sigilosamente en la tienda. Para no llamar la atención, se desplazó gateando por el suelo, logrando así pasar desapercibido.

Según la información, el hombre aprovechó la oportunidad para llevar a cabo el robo y abandonar el lugar. El vendedor se dio cuenta del suceso solo más tarde.

Este video ha generado intensos debates en las redes sociales, donde muchos usuarios expresan su asombro ante el método inusual del ladrón.

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