Peces raros de 44 000 dólares desaparecen en un instante

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Peces raros de 44 000 dólares desaparecen en un instante

Un incidente inusual ocurrió en la ciudad de Wuxi, China. Debido a la rotura de un acuario donde se guardaban peces raros y costosos, murieron ejemplares valorados en unos 44 000 dólares.

Según la información, el agua del acuario se vació rápidamente y no fue posible salvar a la mayoría de los peces. Solo unos pocos sobrevivieron.

El dueño del acuario, quien sufrió grandes pérdidas, reaccionó de manera peculiar. Llevó parte de los peces muertos a un restaurante para organizar una cena con sus amigos. De este modo, afirmó haber intentado «convertir» al menos una parte de la pérdida en beneficio.

Según el propietario, planea reconstruir su colección de peces raros en el futuro. El suceso ha generado amplios debates en las redes sociales, dejando asombrados a muchos usuarios.

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