Partidos decisivos hoy en los grupos D, E y F

Continúan los encuentros de la tercera y decisiva jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, organizada por Estados Unidos, Canadá y México.

Hoy y mañana se disputarán duelos cruciales en los grupos D, E y F. Tras estos partidos, se definirán los equipos clasificados a los play-offs y las posiciones finales de cada grupo.

La jornada comienza con el encuentro entre las selecciones de Ecuador y Alemania. El partido arrancará el 26 de junio a la 01:00, hora de Tashkent.

Al mismo tiempo, las selecciones de Curaçao y Costa de Marfil también saltarán al campo. Se espera que ambos encuentros tengan un gran impacto en la situación final del grupo E.

A las 04:00 se jugarán los últimos partidos del grupo F. Túnez se enfrentará a Países Bajos, mientras que Japón chocará con Suecia. Especialmente el duelo Japón — Suecia despierta gran interés por la lucha por el pase a los play-offs.

A las 07:00 comenzarán dos encuentros decisivos del grupo D. Paraguay se enfrentará a Australia, mientras que Turquía medirá fuerzas contra Estados Unidos.

Encuentros del 26 de junio:

Ecuador — Alemania — 01:00

Curaçao — Costa de Marfil — 01:00

Túnez — Países Bajos — 04:00

Japón — Suecia — 04:00

Paraguay — Australia — 07:00

Turquía — Estados Unidos — 07:00

En la tercera jornada, cada punto y cada gol son determinantes. Mientras algunos equipos luchan por el primer puesto, otros intentan mantener su pase a los play-offs o entrar entre los mejores terceros.

Por ello, es natural esperar luchas encarnizadas y partidos intensos en los encuentros de hoy.