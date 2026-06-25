Presentan el PC Stim: un rival digno y más potente que la consola Steam Machine

La empresa francesa LDLC ha presentado el PC Stim, un ordenador compacto que promete causar sensación en el mercado de los dispositivos de juego. Por su nombre y precio, este dispositivo se ve como un competidor directo de la consola Steam Machine de Valve. Lo más importante es que el PC Stim posee especificaciones técnicas más modernas que su rival, prometiendo a los usuarios un alto rendimiento. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El nuevo dispositivo está alojado en un chasis compacto SilverStone SG13B-Q, con un volumen de solo 11,5 litros. A pesar de su pequeño tamaño, su interior está equipado con componentes muy potentes. El sistema PC Stim está basado en una placa base B650, equipado con un procesador AMD Ryzen 5 8400F y una tarjeta gráfica AMD Radeon RX 9060 XT.

Ventaja técnica y arquitectura

Según ixbt.com, el procesador Ryzen 5 8400F del PC Stim funciona con 6 núcleos y 12 hilos, alcanzando una frecuencia máxima de 4,7 GHz. En el papel, esta cifra es muy superior a la de la Steam Machine, ya que el dispositivo de Valve utiliza una combinación de dos núcleos Zen 4 y cuatro núcleos Zen 4c, mientras que el PC Stim tiene seis núcleos Zen 4 completos. Sin embargo, cabe señalar que el modelo 8400F no puede igualar al Ryzen 7 7600X, ya que tiene la mitad de memoria caché L3.

En cuanto a las capacidades gráficas, LDLC también ha elegido una solución avanzada. El dispositivo cuenta con una tarjeta gráfica RX 9060 XT de 8 GB. Lo más importante es que este procesador gráfico se basa en la arquitectura RDNA 4 más reciente de AMD. En comparación, la Steam Machine utiliza la arquitectura RDNA 3 más antigua. Esto significa que el PC Stim tendrá la ventaja en cuanto a tasa de fotogramas y efectos visuales en los juegos.

Otras características del dispositivo son las siguientes:

Memoria RAM: 16 GB (2 módulos DDR5 de 8 GB);

Almacenamiento interno: SSD M.2 NVMe de 500 GB;

Fuente de alimentación: bloque de 350 W con certificación 80 PLUS Bronze;

Chasis: SilverStone SG13B-Q (11,5 litros).

En cuanto al precio, LDLC ha replicado la estrategia de su competidor. La versión del PC Stim sin sistema operativo se ha fijado en 1000 euros, mientras que la versión con Windows se valora en 1040 euros. Esto es exactamente el mismo precio que la consola Steam Machine en la zona euro. Por lo tanto, el comprador tiene la oportunidad de elegir un dispositivo mucho más potente y con tecnologías de nueva generación por la misma cantidad de dinero.

Para los gamers y entusiastas de la tecnología, este dispositivo podría ser la opción ideal para quienes buscan la armonía entre compacidad y potencia. Teniendo en cuenta que la demanda de ordenadores de juego compactos está aumentando en el mercado, soluciones como el PC Stim impulsan el abandono de las cajas grandes tradicionales. Sin embargo, aún se desconoce cómo afectará la entrega oficial en nuestra región y los costes logísticos al precio final.