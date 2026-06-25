Elon Musk: Neuralink permitirá el intercambio directo de pensamientos entre humanos para 2026

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Elon Musk: Neuralink permitirá el intercambio directo de pensamientos entre humanos para 2026

La empresa Neuralink, fundada por Elon Musk, se prepara para presentar una de las tecnologías más revolucionarias de la historia de la humanidad: el intercambio directo de información a través de implantes cerebrales. Según la última declaración de Musk, para 2026, los seres humanos podrían ser capaces de comunicarse únicamente mediante el pensamiento, sin necesidad de habla, texto o gestos. Así lo informa Ixbt.com.

Esta tecnología se basa en el principio de una interfaz «cerebro-computadora», que busca convertir las señales de la mente humana en datos digitales para transmitirlos al cerebro de otra persona. Yun-Ta Tsai, ingeniero de AI en Tesla, califica este proceso como una nueva etapa evolutiva de la comunicación. Según él, el intercambio de información actual entre humanos es muy ineficiente debido a las limitaciones del lenguaje y la baja velocidad de transmisión.

El futuro de la telepatía y la comunicación digital

Los expertos explican que, en la comunicación tradicional, una persona debe convertir su pensamiento en palabras (codificación) y la otra persona debe escucharlo y procesarlo (decodificación). Este proceso requiere mucho tiempo y energía. La solución propuesta por Neuralink evita estas etapas, permitiendo el intercambio de pensamientos directamente en el «espacio latente». En la práctica, es una versión real de la telepatía de las películas de ciencia ficción.

Según los datos, Neuralink ya solicitó el año pasado el registro de las marcas «Telepathy» y «Telekinesis» para sus implantes cerebrales. Aunque actualmente estos dispositivos están destinados principalmente a ayudar a personas paralizadas a controlar computadoras y smartphones con el poder del pensamiento, se espera que su funcionalidad se amplíe en el futuro.

Esta noticia también es de gran importancia para los entusiastas de la tecnología en Uzbekistán. Mientras que el campo de las neurotecnologías y la AI apenas se está desarrollando en nuestro país, estos cambios a escala global podrían transformar completamente los formatos de educación, medicina y servicios digitales. Esta tecnología jugará un papel incomparable, especialmente en la integración social de personas con discapacidad.

Sin embargo, tales tecnologías plantean no solo cuestiones técnicas, sino también graves problemas éticos y de seguridad. La inviolabilidad de los pensamientos humanos, la protección de datos personales y el riesgo de interferencia externa en el cerebro son temas que actualmente generan intensos debates entre científicos y juristas. A pesar de ello, Elon Musk ha señalado 2026 como el inicio de una nueva era para la humanidad.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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